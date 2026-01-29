Радио РБК,РАДИО
Что известно о новом аукционе по продаже Домодедово. Эфир Радио РБК
Домодедово повторно выставлен на торги, они пройдут в формате голландского аукциона. Кто подал заявки на покупку аэропорта, почему эксперты считают цену завышенной и с чем столкнется новый собственник — в обзоре Радио РБК
