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«Известия» узнали, что Роспотребнадзор проверит торговую сеть «Светофор»

«Известия»: Роспотребнадзор проверит торговую сеть «Светофор»

Внеплановые проверки Роспотребнадзора пройдут в федеральной сети магазинов «Светофор», и гипермаркетах «Маяк», которые принадлежат «Светофор Групп». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным источника, о проверках попросил депутат Сергей Лисовский на фоне продаж некачественной и небезопасной продукции, в том числе с нарушениями технических регламентов о производстве пищевой продукции. Проверки, как пишет издание, одобрил первый вице-премьер Денис Мантуров.

В марте 2023 года плановые проверки бизнеса отменили до 2030 года, их решили проводить только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска. То есть регуляторы могут приходить с внеплановым контролем только то в форс-мажорных случаях, в частности, если есть угроза здоровью граждан и населению.

В антимонопольной службе заявили, что анализируют деятельность торговой сети «Светофор» на предмет нарушений закона о торговле и антимонопольного законодательства. Уже выявлены злоупотребления в четырех логистических центрах.

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По словам главы «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова, нарушения обязательных требований у «Светофора» фиксируют с 2014 года, а в 2023 году во время внеплановых проверок столичных магазинов сети выявили грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и технических регламентов.

«Теперь в зоне определенного риска находятся и другие дискаунтеры, работающие в одном сегменте со «Светофором», поскольку максимально низкие цены зачастую достигаются за счет нарушения обязательных требований к продукции или процессам ее хранения и реализации», — сказал Павлов. По его словам, внеплановые проверки могут стимулировать других предпринимателей отказаться от таких практик и привести свою работу в соответствие с законодательством.

По данным аналитического центра НАФИ, в 2023 году каждый пятый россиянин значительно сократил расходы на продукты питания и товары первой необходимости. За год продажи в магазинах-дискаунтерах выросли на 19,7%, количество товаров эконом-сегмента увеличилось на 150%. В топ самых посещаемых магазинов низких цен вошли Fix Price, «Пятерочка» и «Светофор».

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Роспотребнадзор «Светофор» проверки
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