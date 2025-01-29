Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Суд арестовал пакет акций холдинга «Селигдар» по делу против основателей «Русских фондов». В компании, входящей в топ-5 золотодобытчиков России, назвали решение незаконным и пообещали его обжаловать

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ноябре 2024 года судья Дорогомиловского районного суда Москвы Юлия Рудакова постановила арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных именных акций (голосующий пакет) ПАО «Селигдар», говорится в постановлении об аресте, с текстом которого ознакомился РБК. Информацию об аресте акций подтвердили два источника, знакомых с расследованием дела. Решение судья вынесла по ходатайству следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Константина Лысенко.

Арестованный пакет принадлежит акционерному обществу «Русские фонды». Целью наложения ареста следствие назвало «обеспечение гарантии исполнения приговора суда в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества», сообщил источник, знакомый с расследованием дела.

«Русские фонды» не имеют никакого отношения к уголовному делу. Аресты незаконны», — заявили РБК в пресс-службе компании. В «Русских фондах» отметили, что постановление Дорогомиловского суда в законную силу не вступило, и будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

Дорогомиловский суд также запретил компании «Максимум» совершать аналогичные действия, связанные с распоряжением и пользованием еще 50,62% акций «Селигдара», запрещены такие же действия и президенту компании Константину Бейриту, владеющему 7,12% акций.

В 2021 году владельцем более 50% обыкновенных акций ПАО «Селигдар» стало ООО «Максимус», в котором крупные акционеры объединили принадлежащие им пакеты акций, говорится на сайте добывающего холдинга. Там отмечено, что его бенефициарами являются генеральный директор «Русских фондов» Сергей Васильев и его супруга, президент «Селигдар» Константин Бейрит и гендиректор Сергей Татаринов.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве, Дорогомиловского суда, в компании «Селигдар» и «Русские фонды».

Чем занимается «Селигдар» Основанный в 2007 году холдинг входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Его активы расположены в семи регионах: Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае, Чукотке и Иркутской области. В год «Селигдар» производит 20 тонн золота и 16 тыс. тонн олова. По данным Спарк, учредителями «Селигдара» являются компании «Максимус» (50,62%), «Русские фонды» (5,65%), «Трежери Инвест» (5,34%), Константин Бейрит (7,13%) и Сергей Татаринов (5,65%).

Дело «Русских фондов»

В июне 2024 года были арестованы бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий, заместитель гендиректора компании «Русские фонды» и президент «Селигдара» Константин Бейрит, а также гендиректор и совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев. Также был арестован бывший руководитель управляющей компании «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев. В ноябре прошлого года Тверской суд Москвы смягчил меры пресечения Васильеву и Бейриту до запрета определенных действий.

По мнению следствия, Бейрит, Васильев, Новицкий, Мезенцев и еще один фигурант дела Ольга Илларионова совершили хищение чужого имущества «путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК).

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве утверждают, что обвиняемые в ноябре 2018 года под видом приобретения от имени управляющей компании «Паллада Эссет Менеджмент» ценных бумаг на биржевых торгах похитили денежные средства негосударственного пенсионного фонда «Уральский Финансовый дом». По словам источника, знакомого с ходом расследования, органы следствия полагают, что «похищенные средства были перечислены в качестве оплаты ценных бумаг по завышенной стоимости».

Согласно приводимым им данным следствия, «Уральский Финансовый дом» приобрел 298,7 тыс. облигаций «УНГП-Финанс» на 245,2 млн. руб. и 119,1 тыс. облигаций компании «Дельта-Финанс» на 119,1 млн. руб. Следствие утверждает, что по такой же схеме были похищены средства у НПФ «Торгово-промышленный пенсионный фонд», НПФ «Церих», НПФ «Мечел-Фонд», НПФ металлургов и «Первый НПФ», говорит источник, ссылаясь на материалы дела.

Позднее арбитражные суды признали эти негосударственные пенсионные фонды банкротами. Функции конкурсного управляющего были возложены на Агентство по страхованию вкладов. Заявление о возбуждении уголовного дела в МВД поступило от АСВ. Агентство обратилось в силовые структуры в связи с причинением ущерба в размере 8,8 млрд. руб.

Совладельцы инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит ранее заявляли, что предъявление претензий спустя десять лет после сделок с пенсионными фондами является абсолютно необоснованным и наносит им моральный, материальный и репутационный ущерб.

Тогда же они сказали, что передали управление «Первым национальным пенсионным фондом» и продали 100% акций «Паллада эссет менеджмент» бизнесменам с хорошей репутацией.

Бейрит и Васильев представили собственную хронологию событий: в середине 2013 года они передали управление негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Первый национальный пенсионный фонд» и продали 100% акций «Паллада эссет менеджмент» бизнесмену Евгению Новицкому и его партнеру Виктору Хорошавцеву. На момент заключения сделки все активы компании были «абсолютно ликвидными и состояли из первоклассных бумаг», торгуемых на Московской бирже, а покупатели считались опытными и уважаемыми предпринимателями, говорилось в заявлении бизнесменов.

«Продав управляющую компанию и выйдя из управления «1 НПФ», мы прекратили управлять этим бизнесом. Начиная с конца 2013 года в течение 2–3 лет, как нам стало известно, Новицкий и Хорошавцев купили еще пять пенсионных фондов. К покупке этих фондов и к управлению их активами мы, акционеры АО «Русских Фондов», не имели никакого отношения», — подчеркивали Бейрит и Васильев.