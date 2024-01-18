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Reuters узнал о планах Reddit выйти на IPO в марте

Reuters: платформа Reddit запланировала IPO на март
Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024-го, сообщают источники Reuters с оговоркой, что планы могут быть отложены. Компания конфиденциально подала заявку на листинг в 2021 году. Reddit известна влиянием на рынок «мемных» акций
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Платформа Reddit, объединяющая функции соцсети и форума, разработала подробный план первичного публичного размещения акций (IPO) в марте, сообщили Reuters знакомые с подготовкой источники.

По их словам, в феврале компания официально опубликует заявку на IPO, поданную конфиденциально в 2021 году, в начале марта проведет «дорожное шоу» (roadshow — встреча планирующей разместить акции компании с потенциальными инвесторами), а к концу месяца завершит процесс выхода на биржу.

Собеседники агентства уточняют, что компания планирует продать около 10% своих бумаг. В 2021 году ее оценивали в $10 млрд. Источники Reuters рассказали, что стоимость акций Reddit определит ближе к моменту листинга. Однако они предупредили, что планы компании о выходе на биржу могут быть отложены. Представитель Reddit отказался от комментариев Reuters.

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Агентство отмечает, что это будет первое IPO крупной соцсети со времен первичного листинга Pinterest в 2019 году, и называет причиной этого решения конкуренцию за прибыль от рекламы с TikTok и Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По версии Reuters, компания откладывала выход на фондовый рынок до приближения к прибыльности и из-за волатильности на рынке. В прошлом году Reddit объясняла убытки инвестициями в платформу и тем, что ее пользователи меньше пользуются рекламой на ее сайте, чем в других социальных сетях.

Компания, которая получает свой доход в основном за счет рекламы, а также предлагает премиум-доступ за $5,99 в месяц, еще не получила прибыль, сказал основатель Стив Хаффман в июне прошлого года. Ожидается, что Reddit получит чуть более $800 млн дохода от рекламы в 2023 году, что на 20% с лишним больше, чем годом раньше, согласно информации прошлого месяца.

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Также в 2023 году платформа решила взимать плату за доступ к своему интерфейсу прикладного программирования (API), который используется технологическими компаниями для развития больших языковых моделей, используемых в искусственном интеллекте.

Это предложение проверит готовность пользователей Reddit поддержать дебют компании на фондовом рынке, при том что многие из них участвовали в разгоне котировок акций в 2021-м, объединившись на форуме платформы WallStreetBets. Участниками форума были преимущественно розничные инвесторы. Ажиотаж, вызванный публикациями на сайте, привел к резкому росту цен на «мемные» бумаги — акции GameStop, AMC Entertainment Holdings, а также стоимости серебра.

Reuters отмечает, что за прошедший год акции крупных социальных сетей восстановились, главным образом благодаря росту капитализации технологических компаний на фоне пика процентных ставок. Например, акции Meta Platforms, которая управляет Facebook, выросли в цене более чем втрое за последний год.

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