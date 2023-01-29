Крупнейшая региональная авиакомпания Европы остановила полеты

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Британский авиаперевозчик Flybe отменил все рейсы и прекратил продажи билетов, говорится в сообщении компании в Twitter. Пассажирам рекомендуют не ехать в аэропорт, а проверить сайт авиакомпании или связаться с турагентом, пишут агентство Bloomberg и телеканал Sky News.

По данным последнего, уже уволены 277 из 321 сотрудника Flybe, остальные 44 пока сохраняют работу. В авиакомпании назначили временную администрацию.

Британское управление гражданской авиации предложило скидки для пассажиров Flybe, которые не смогли воспользоваться билетами, на рейсы других авиакомпаний.

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