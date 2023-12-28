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Бизнес предложил увеличить срок действия виз для иностранных инвесторов

«Известия»: срок действия виз для иностранных инвесторов предлагают увеличить
«Деловая Россия» предложила выдавать иностранным инвесторам многократную визу на три года, пишут «Известия». Условиями для этого станут инвестиции в проекты в России на более чем 100 млн руб. и ходатайство бизнес-объединения

Организация «Деловая Россия» в письме заместителю министра экономического развития Дмитрию Вольвачу предложила выдавать иностранным инвесторам многократную деловую визу сроком на три года, сообщают «Известия», ознакомившиеся с посланием.

Предлагается, чтобы такую визу выдавали по ходатайству одного из четырех российских бизнес-объединений (сама «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Опора России»).

Сейчас иностранные инвесторы могут получить визу на один год, фактически в России они могут находиться не более 90 дней в каждом из полугодий. В письме также предлагается разработать и утвердить методические рекомендации, описывающие клиентский путь зарубежного партнера при получении визы.

В июне президент Владимир Путин поручил упростить въезд в Россию иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам. Минэкономразвития совместно с «Деловой Россией» прорабатывает внесение поправок в законодательство о предоставлении нового типа визы, если бизнесмен реализует инвестпроект на сумму более 100 млн руб.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По словам председателя отделения «Деловой России» в Санкт-Петербурге Дмитрия Панова, в последний год инвесторы из дружественных стран проявляют особый интерес к участию в значимых проектах в России. Он пояснил, что как правило, в таких делах проходит длительное время от фазы инвестиций до ввода объекта в эксплуатацию и годовой визы недостаточно.

Требование о ходатайстве бизнес-объединений, как объясняет Панов, необходимо, поскольку они владеют информацией об иностранных партнерах, готовых к инвестиционным соглашениям. Это позволит обеспечить «качественное и эффективное информирование бизнесменов о новом механизме выдачи деловых виз», а также снимет дополнительную нагрузку на федеральные ведомства по первичной оценке иностранных предпринимателей.

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В Минэкономразвития сообщили изданию, что совместно с заинтересованными ведомствами и «Деловой Россией» ведут работу над запуском многократной бизнес-визы для иностранных инвесторов. Сейчас предложение относительно ходатайства прорабатывается, добавили в министерстве.

Президент ТПП Сергей Катырин заявил, что объединение накопило значительный опыт по вопросам визовой поддержки иностранных инвесторов, а также поиска, отбора и продвижения проектов в регионах России. По его мнению, для того чтобы предлагаемый алгоритм стал востребованным, он должен обеспечивать быстрое, прозрачное и простое оформление многократных инвестиционных виз с длительными сроками действия.

С 25 декабря Россия отменила упрощенный режим получения виз для европейцев. При этом сохраняется возможность упрощенного оформления виз для предпринимателей, школьников, студентов, аспирантов, лиц, участвующих в научной, культурной, спортивной деятельности и некоторых других, отмечали в МИДе.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Деловая Россия РСПП ТПП ОПОРА России иностранные инвесторы визы
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