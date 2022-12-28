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Группа «Медскан» купила сеть лабораторий KDL

Медицинский холдинг «Медскан» закрыл сделку по покупке сети лабораторий KDL
UFG Private Equity, которая стала владельцем KDL десять лет назад, начала искать покупателя на актив еще в 2021 году. Сумма сделки не раскрывается, источник «Ведомостей» оценил ее в 19–20 млрд руб.
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Медицинский холдинг «Медскан» закрыл сделку по покупке сети лабораторий KDL у фонда прямых инвестиций UFG Private Equity, следует из данных ЕГРЮЛ. Представитель «Медскана» сообщил «Ведомостям», что основное юрлицо KDL — фирма «Диагностика» — перешла в собственность одной из дочерних компаний холдинга.

Сумма сделки не раскрывается, но источник газеты, близкий к одной из сторон, оценил ее в 19–20 млрд руб. Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что речь идет о 15 млрд руб.

Гендиректор KDL Юрий Леонов сообщил, что после покупки «Медсканом» компания планирует участвовать в государственно-частных программах и развивать направление ОМС.

Сеть KDL была основана в 2003 году Александром Девятковым, у компании есть 13 региональных лабораторий и больше 350 медицинских офисов более чем в 40 городах. В 2021 году совокупная выручка операционных структур сети (ООО «КДЛ-тест» и ООО «КДЛ Домодедово — тест») составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб., совокупный долг — 1,98 млрд руб.

С 2012 года 100% акций сети владела UFG Private Equity. Ее представитель сообщил «Ведомостям», что компания начала искать покупателя на актив еще в 2021 году. Он не уточнил, заработала ли UFG на сделке.

«Медскан» создал бизнесмен Евгений Туголуков в 2014 году. В холдинг входит 37 медицинских центров в десяти российских регионах. Флагманский актив компании — филиал израильского госпиталя Hadassah. В начале 2022 года 25,001% «Медскана» приобрела компания «Русатом Хэлскеа» («дочка» «Росатома»), Туголуков остался мажоритарным акционером с 74,99% акций.

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медицинские лаборатории клиника Бизнес
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