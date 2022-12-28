Группа «Медскан» купила сеть лабораторий KDL

UFG Private Equity, которая стала владельцем KDL десять лет назад, начала искать покупателя на актив еще в 2021 году. Сумма сделки не раскрывается, источник «Ведомостей» оценил ее в 19–20 млрд руб.

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Медицинский холдинг «Медскан» закрыл сделку по покупке сети лабораторий KDL у фонда прямых инвестиций UFG Private Equity, следует из данных ЕГРЮЛ. Представитель «Медскана» сообщил «Ведомостям», что основное юрлицо KDL — фирма «Диагностика» — перешла в собственность одной из дочерних компаний холдинга.

Сумма сделки не раскрывается, но источник газеты, близкий к одной из сторон, оценил ее в 19–20 млрд руб. Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что речь идет о 15 млрд руб.

Гендиректор KDL Юрий Леонов сообщил, что после покупки «Медсканом» компания планирует участвовать в государственно-частных программах и развивать направление ОМС.

Сеть KDL была основана в 2003 году Александром Девятковым, у компании есть 13 региональных лабораторий и больше 350 медицинских офисов более чем в 40 городах. В 2021 году совокупная выручка операционных структур сети (ООО «КДЛ-тест» и ООО «КДЛ Домодедово — тест») составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб., совокупный долг — 1,98 млрд руб.

С 2012 года 100% акций сети владела UFG Private Equity. Ее представитель сообщил «Ведомостям», что компания начала искать покупателя на актив еще в 2021 году. Он не уточнил, заработала ли UFG на сделке.

«Медскан» создал бизнесмен Евгений Туголуков в 2014 году. В холдинг входит 37 медицинских центров в десяти российских регионах. Флагманский актив компании — филиал израильского госпиталя Hadassah. В начале 2022 года 25,001% «Медскана» приобрела компания «Русатом Хэлскеа» («дочка» «Росатома»), Туголуков остался мажоритарным акционером с 74,99% акций.

В конце ноября «Медскан» купил российский бизнес израильской сети медицинских центров On Clinic International — «Медикал он груп».