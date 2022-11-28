Израильская сеть клиник On Clinic International продала бизнес в России

Владельцем российского бизнеса On Clinic International — «Медикал он груп» — стал холдинг «Медскан»

Холдинг «Медскан» купил российский бизнес израильской сети медицинских центров On Clinic International — «Медикал он груп». Об этом газете «Ведомости» сообщил мажоритарный акционер «Медскана» Евгений Туголуков. Это подтвердили и представители экс-совладельцев «Медикал он груп» Мары Вайсман и Алекса Каневского (им принадлежало 100% компании).

«Медикал он груп» была создана основателем On Clinic Борисом Вайсманом в Израиле, в России сеть работает с 1997 года.

Выручка «Медикал он груп» по итогам 2021 года составила 2,97 млрд руб., чистая прибыль — 350 млн руб.