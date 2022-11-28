Израильская сеть клиник On Clinic International продала бизнес в России
Холдинг «Медскан» купил российский бизнес израильской сети медицинских центров On Clinic International — «Медикал он груп». Об этом газете «Ведомости» сообщил мажоритарный акционер «Медскана» Евгений Туголуков. Это подтвердили и представители экс-совладельцев «Медикал он груп» Мары Вайсман и Алекса Каневского (им принадлежало 100% компании).
«Медикал он груп» была создана основателем On Clinic Борисом Вайсманом в Израиле, в России сеть работает с 1997 года.
Выручка «Медикал он груп» по итогам 2021 года составила 2,97 млрд руб., чистая прибыль — 350 млн руб.
Сумма сделки не раскрывается. По словам источника издания, близкого к одной из сторон, речь идет об 1,68 млрд руб.
«Медскан» стал владельцем 23 многопрофильных клиник в 15 российских регионах. «Медикал он груп» открывала региональные клиники в партнерстве с местными инвесторами, 12 клиник продолжают работать по такой модели, рассказал генеральный директор «Медскана» Каневский.
Туголуков основал сеть многопрофильных медицинских центров «Медскан» в 2014 году. В начале этого года структура «Росатома» — «Русатом Хэлскеа» — купила 25,001% группы, бизнесмен остался мажоритарным акционером с 74,99% капитала. Медицинские центры сети расположены в десяти российских регионах. «Медскану» принадлежит филиал израильского госпиталя Hadassah.
В 2021 году в рейтинге топ-20 крупнейших частных многопрофильных клиник отраслевого издания Vademecum «Медскан» занял 13-е место с выручкой 4,3 млрд руб.
«Медскан» планирует создать в регионах 100 типовых многопрофильных клиник площадью 5000 кв. м, рассказал Туголуков.
В конце октября холдинг приобрел у фонда прямых инвестиций UFG Private Equity сеть лабораторий KDL, открывшуюся в 2003 году. В нее входят 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов в более чем 40 российских городах.