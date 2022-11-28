Израильская сеть клиник On Clinic International продала бизнес в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Доля пустых площадей в ТЦ Москвы может стать самой высокой с 2014 года Недвижимость, 13:38
Салаватский катализаторный завод выпустил три инновационных продукта Пресс-релиз, 13:37
Нейросеть, которая может все: какие есть сложности в обучении алгоритмов Индустрия 4.0, 13:35
ЕС внес обход санкций в список преступлений Политика, 13:34
Массовые протесты против ковидных мер в Китае. Фоторепортаж Общество, 13:32 
Скандал с Месси и вирус в сборной Бразилии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 13:32
Представитель Месси опроверг переговоры с клубом Бекхэма Спорт, 13:30
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Дышите дифрагмой и заземляйтесь. Эти 7 практик помогут побороть стресс Pro, 13:26
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 13:25
В мэрии сообщили об успешном опыте цифровых закупок для строительства Город, 13:20
Вышел трейлер второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» Life, 13:17
Песков усомнился в готовности Украины к переговорам на площадке Ватикана Политика, 13:15
Посол сообщил о приглашении для Мадуро посетить Россию до конца года Политика, 13:10
WADA заявило о риске продления отстранения РУСАДА Спорт, 13:05
Бизнес ,  
0 

Израильская сеть клиник On Clinic International продала бизнес в России

Холдинг «Медскан» купил российский бизнес израильской сети клиник On Clinic International
Владельцем российского бизнеса On Clinic International — «Медикал он груп» — стал холдинг «Медскан»
Фото: medscan_moscow / Telegram
Фото: medscan_moscow / Telegram

Холдинг «Медскан» купил российский бизнес израильской сети медицинских центров On Clinic International — «Медикал он груп». Об этом газете «Ведомости» сообщил мажоритарный акционер «Медскана» Евгений Туголуков. Это подтвердили и представители экс-совладельцев «Медикал он груп» Мары Вайсман и Алекса Каневского (им принадлежало 100% компании).

«Медикал он груп» была создана основателем On Clinic Борисом Вайсманом в Израиле, в России сеть работает с 1997 года.

Выручка «Медикал он груп» по итогам 2021 года составила 2,97 млрд руб., чистая прибыль — 350 млн руб.

Сумма сделки не раскрывается. По словам источника издания, близкого к одной из сторон, речь идет об 1,68 млрд руб.

«Медскан» стал владельцем 23 многопрофильных клиник в 15 российских регионах. «Медикал он груп» открывала региональные клиники в партнерстве с местными инвесторами, 12 клиник продолжают работать по такой модели, рассказал генеральный директор «Медскана» Каневский.

Туголуков основал сеть многопрофильных медицинских центров «Медскан» в 2014 году. В начале этого года структура «Росатома» — «Русатом Хэлскеа» — купила 25,001% группы, бизнесмен остался мажоритарным акционером с 74,99% капитала. Медицинские центры сети расположены в десяти российских регионах. «Медскану» принадлежит филиал израильского госпиталя Hadassah.

В 2021 году в рейтинге топ-20 крупнейших частных многопрофильных клиник отраслевого издания Vademecum «Медскан» занял 13-е место с выручкой 4,3 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Как приток россиян разгоняет экономики стран-соседей
Спрос на платину вырастет почти на 20%. Что это значит для «Норникеля»
Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX
«Эти обвинения меня оскорбляли» — как Индра Нуйи делала карьеру в PepsiCo

«Медскан» планирует создать в регионах 100 типовых многопрофильных клиник площадью 5000 кв. м, рассказал Туголуков.

В конце октября холдинг приобрел у фонда прямых инвестиций UFG Private Equity сеть лабораторий KDL, открывшуюся в 2003 году. В нее входят 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов в более чем 40 российских городах.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
частные клиники Россия
Материалы по теме
«Уралсиб» купил розничный портфель уходящего из России Ситибанка
Финансы
Инвестгруппа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» Siemens
Бизнес
НОВАТЭК выкупил долю TotalEnergies в «Тернефтегазе»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter