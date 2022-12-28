«Аэрофлот» вернул часть авансов за поставки самолетов Airbus

«Аэрофлот» вернул часть авансов за самолеты Airbus A350-900, которые ему не были поставлены из-за санкций, рассказал РБК глава компании Сергей Александровский. По его словам, в текущих условиях продолжение поставок невозможно

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«Аэрофлоту» удалось вернуть часть так называемых предпоставочных платежей (авансов) за дальнемагистральные самолеты Airbus A350-900, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Сергей Александровский.

Российская авиакомпания еще в 2007 году заключила прямой контракт с Airbus о поставках 22 таких самолетов. Сейчас в парке компании только семь A350-900. «В текущих условиях продолжение поставок не представляется возможным», — отмечает Александровский. Он имеет в виду санкции на поставку в Россию самолетов и запчастей, которые с конца февраля 2022 года ввели западные страны после начала военной спецоперации на Украине.

«По условиям данных контрактов выплачиваются так называемые предпоставочные платежи. И мы уже вернули часть предпоставочных платежей. Официально, на расчетный счет ПАО «Аэрофлот», в долларах США», — сказал топ-менеджер, не уточнив размер этих платежей. По его словам, менеджмент «работает» над возвратом оставшейся части платежей и пока добивается этого во внесудебной плоскости.

А «Авиакапитал Сервис», лизинговая «дочка» госкорпорации «Ростех», которая планировала поставить «Аэрофлоту» еще 17 самолетов A350 (восемь A350-900 и девять A350-1000), решила взыскать с Airbus предоплату на $5,1 млн через суд. 13 декабря она подала иск к производителю в Арбитражный суд Москвы. «В основе иска — требование о возврате авансовых платежей, которые были перечислены Airbus по предварительному договору на поставку самолетов А350 для «Аэрофлота», — пояснял «Интерфаксу» представитель лизинговой компании. «С учетом того, что санкции сделали невозможным исполнение этого контракта, в адрес Airbus было направлено множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно. В итоге мы вынуждены обратиться в суд», — добавил он.

По словам Александровского, на текущий момент в группе «Аэрофлот» (в нее входят одноименная авиакомпания, «Россия» и «Победа») числится 357 воздушных судов, из них 13 иностранного производства «заблокированы за территорией России» (арестованы по требованию лизингодателей из-за западных санкций). «При этом большая часть из них была заблокирована во время прохождения планового технического обслуживания или выполнения международных рейсов в связи с закрытием воздушного пространства», — сказал он.