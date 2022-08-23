Росрыболовство предупредило об отсутствии улова сайры в этом году

Сайра, которую ловят в Тихом океане, не зашла в российскую экономическую зону, поэтому отечественные суда не смогут ее ловить. Добычей занимаются китайские, тайваньские, южнокорейские и японские рыбаки

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

В России маловероятен заметный вылов сайры, так как эта рыба не зашла в российскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ), промысел будут обеспечивать другие страны, сообщается в Telegram-канале Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

«К промыслу сайры российские суда не приступали, и как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону. В открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 т», — говорится в сообщении.

Сайра — промысловая рыба из семейства макрелещуковых, обитает в Тихом океане. В России чаще всего перерабатывается для продажи в виде консервов.

В российские воды также пока не зашли кальмары.

Относительно промысла других морепродуктов прогнозы Росрыболовства оптимистичны: так, в ведомстве отметили, что объемы вылова скумбрии и сельди-иваси превышают показатели прошлого года, добычу планируют нарастить. Общий вылов этих двух рыб к 22 августа составил 87,7 тыс. т, превысив прошлогодний показатель на 0,5%. Основной объем выловленной рыбы составляет иваси. Их ловят в районе Южно-Курильских островов.

В Росрыболовстве сообщили, что вблизи российской ИЭЗ ловлю пелагических рыб (обитающих не у дна и не у поверхности, все вышеперечисленные виды относятся к ним) осуществляют около 100 китайских судов. В российской ИЭЗ работает 11 судов, в октябре их количество планируется увеличить. Промысел будет идти до конца года.