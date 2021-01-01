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Бизнес ,  
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Forbes сообщил о новой смене лидера среди богатейших россиян

Смена лидеров произошла на фоне роста биржевой стоимости акций НЛМК с одновременным снижением котировок «Норникеля»
НЛМК NLMK ₽219,8 +0,72% Купить
Норникель GMKN ₽23 220 -0,71% Купить
Владимир Лисин
Владимир Лисин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

На первое место в списке богатейших бизнесменов России вышел крупнейший акционер группы НЛМК Владимир Лисин, свидетельствуют данные ведущегося в реальном времени рейтинга Forbes. По оценке экспертов журнала, состояние Лисина сейчас составляет $26,1 млрд, что на $8 млрд превышает оценку на момент публикации списка миллиардеров Forbes в апреле 2020 года.

Возглавивший тогда рейтинг президент «Норникеля» Владимир Потанин также существенно увеличил свое состояние — с $19,7 млрд до $26 млрд. Однако для того чтобы уверенно удерживать первое место в рейтинге, этого уже недостаточно. В сентябре 2020 года Потанин уже уступал лидерство Лисину, однако смог вернуть его себе.

Нынешняя смена произошла на фоне роста биржевой стоимости акций НЛМК с одновременным снижением котировок «Норникеля». В ходе торгов на Московской бирже в четверг стоимость первых бумаг поднималась до 219,36 руб. за штуку (+0,6%), а вторых снижалась до 21 126 руб. (минус 0,96%). По подсчетам Forbes, за последний день Лисин увеличил свое состояние на $252 млн, а Потанин потерял $336 млн.

Россияне в списке миллиардеров Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

Состояния остальных членов топ-10 богатейших бизнесменов России, по данным Forbes, также меняются разнонаправленно:

  • Леонид Михельсон — $22,7 млрд — потерял $95 млн;
  • Алексей Мордашов и его семья — $22,6 млрд — увеличил состояние на $155 млн;
  • Сулейман Керимов и его семья — $20,1 млрд — увеличил состояние на $51 млн;
  • Геннадий Тимченко — $19,7 млрд — потерял $93 млн;
  • Вагит Алекперов — $19,3 млрд — прибавил $109 млн;
  • Алишер Усманов — $16,3 млрд — разбогател на $148 млн;
  • Михаил Фридман — $15,2 млрд — плюс $37 млн;
  • Андрей Мельниченко — $14,7 млрд — минус $4 млн.

По оценке Bloomberg, богатейшим бизнесменом России по-прежнему является Владимир Потанин, состояние которого составляет $29,4 млрд.

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Автор
Евгений Калюков
Владимир Лисин Владимир Потанин НЛМК «Норникель»
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