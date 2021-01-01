Forbes сообщил о новой смене лидера среди богатейших россиян

Смена лидеров произошла на фоне роста биржевой стоимости акций НЛМК с одновременным снижением котировок «Норникеля»

Владимир Лисин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

На первое место в списке богатейших бизнесменов России вышел крупнейший акционер группы НЛМК Владимир Лисин, свидетельствуют данные ведущегося в реальном времени рейтинга Forbes. По оценке экспертов журнала, состояние Лисина сейчас составляет $26,1 млрд, что на $8 млрд превышает оценку на момент публикации списка миллиардеров Forbes в апреле 2020 года.

Возглавивший тогда рейтинг президент «Норникеля» Владимир Потанин также существенно увеличил свое состояние — с $19,7 млрд до $26 млрд. Однако для того чтобы уверенно удерживать первое место в рейтинге, этого уже недостаточно. В сентябре 2020 года Потанин уже уступал лидерство Лисину, однако смог вернуть его себе.

Нынешняя смена произошла на фоне роста биржевой стоимости акций НЛМК с одновременным снижением котировок «Норникеля». В ходе торгов на Московской бирже в четверг стоимость первых бумаг поднималась до 219,36 руб. за штуку (+0,6%), а вторых снижалась до 21 126 руб. (минус 0,96%). По подсчетам Forbes, за последний день Лисин увеличил свое состояние на $252 млн, а Потанин потерял $336 млн.

Состояния остальных членов топ-10 богатейших бизнесменов России, по данным Forbes, также меняются разнонаправленно: