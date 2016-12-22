СМИ узнали о просьбе холдинга Лисина ограничить инвестиции «дочки» РЖД

Транспортный холдинг UCL Михаила Лисина обратился к Минэкономразвитию с просьбой «жестко ограничить» инвестиционную активность дочернего предприятия РЖД «Трансконтейнер», которое скоро должны приватизировать

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Международная транспортная группа UCL Holdings Владимира Лисина попросила Министерство экономического развития России «жестко ограничить инвестиционную активность» дочернего предприятия РЖД — ПАО «Трансконтейнер» на период продажи его контрольного пакета акций (планируется в апреле 2018 года). Об этом говорится в письме главы управляющей компании транспортного холдинга ООО «Управление транспортными активами» Игоря Федорова главе Минэкономразвития Максиму Орешкину. С текстом обращения ознакомилось агентство «Интерфакс».

​В письме говорится, что после того, как стало известно о приватизации «Трансконтейнера», оператор железнодорожных перевозок начал покупать и продавать активы. Так, указывает Федоров, «РЖД» приобрели у «Первого контейнерного терминала» 100% акций ЗАО «Логистика-Терминал», 30% в ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север». Также корпорация продала земельный участок площадью 18 га в Санкт-Петербурге, активировала инвестиции в создание новой компании по перевозкам танк-контейнеров.

«В результате инвестиционная программа «Трансконтейнера» превысит 10 млрд руб. в 2017 году и запланирована на уровне 12 млрд руб. в 2018 году, — отмечает топ-менеджер. — Согласно общепринятой практике, в период подготовки к серьезным сделкам М&А продавец вводит мораторий на инвестиционную деятельность объекта продажи, ограничивая ее инвестициями в основные средства, необходимыми для поддержания обычной хозяйственной деятельности».

По мнению топ-менеджера управляющей компании UCL, неэффективным является предложение выделить из ​«Трансконтейнера» терминалы в крупнейших городах России. Эти активы являются местами общего пользования, доступ к ним осуществляется на публичной основе, и такой режим должен сохраняться и после приватизации, считает Федоров.

«Средний уровень загрузки терминалов «Трансконтейнера» составляет около 50%, и общество не заинтересовано в ограничении доступа иных операторов и клиентов к ним. Продажа или выделение из [оператора] «монопольных» терминалов не решает проблему, так как существуют риски недобросовестного поведения нового собственника этой инфраструктуры», — поясняет Федоров.

В заключение топ-менеджер попросил обеспечить прозрачность в определении рыночной стоимости актива и продаже его акций. Отчет об оценке, добавил Федоров, должен быть доступен всем претендентам. При этом «Интерфакс» указывает, что письмо «является продолжением августовской и октябрьской переписки о потенциальном интересе UCL к активу».

Представитель «Трансконтейнера» отказался от комментариев РБК.

В собственности и под управлением «Трансконтейнера» находится порядка 71 тыс. контейнеров и более 24 тыс. вагонов-платформ для их перевозки. Также компания имеет сеть терминалов в России и Словакии.



В настоящее время 50,2% плюс две акции «Трансконтейнера» принадлежат «дочке» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании, еще 25,07% — у группы FESCO, подконтрольной «Сумме» ​Магомедова, остальной пакет в 24,5% ценных бумаг недавно выкупила структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Интерес к активу проявляли в разное время группа «Сумма», UCL, Global Ports, Российский фонд прямых инвестиций, французская CMA CGM (третий по объему перевозчик контейнеров в мире) и другие.