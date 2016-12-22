Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,59 EUR Нал. 69,34 68,49 USD Бирж. 57,50 -0,24 EUR Бирж. 68,65 -0,03 USD ЦБ. 57,63 +0,17 EUR ЦБ. 68,79 +0,55 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14249,99 -1148,00 MOEX 2102,89 -0,16% RTS 1150,58 +0,14% Brent 66,19 +0,41% DJIA 24833,76 +0,24% Nasdaq 6948,76 +0,14% FTSE 7622,88 +0,03%
СМИ узнали о просьбе холдинга Лисина ограничить инвестиции «дочки» РЖД
Лента новостей
На юго-западе Москвы загорелся ангар 00:43, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 00:39, РБК и Porsche В Мурманске на территории рыбного порта произошел разлив нефти 00:05, Общество Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца 00:02, Политика МЧС предупредило москвичей о гололедице и тумане 28 дек, 23:53, Общество В Москве перед переходами у метро начали устанавливать заграждения 28 дек, 23:18, Общество Генератор идей для подарков 28 дек, 22:50, РБК и ЦУМ На Ставрополье в ДТП с автобусом и такси пострадали шесть человек 28 дек, 22:43, Общество Владелец «Перекрестка» оплатит лечение пострадавшим при взрыве 28 дек, 22:17, Общество Яшина оштрафовали на 30 тыс. руб. за «собрание граждан» в центре Москвы 28 дек, 22:07, Политика Российские биатлонисты впервые за 5 лет выиграли «Рождественскую гонку» 28 дек, 22:03, Спорт СМИ узнали о просьбе холдинга Лисина ограничить инвестиции «дочки» РЖД 28 дек, 21:48, Бизнес «Аэрофлот» включил в свой черный список 11 тыс. пассажиров 28 дек, 21:44, Бизнес Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 28 дек, 21:25, РБК и Porsche Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы 28 дек, 21:25, Бизнес Сборная России по лыжным гонкам избежала отстранения от соревнований 28 дек, 21:13, Спорт Президент Италии распустил парламент республики 28 дек, 21:08, Политика Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» назвал убийство случайным 28 дек, 21:02, Общество Суд арестовал открывшего стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директора 28 дек, 20:48, Общество Неизвестное увлечение Кристиана Диора 28 дек, 20:47, РБК и Dior Лавров пошутил о вмешательстве в выборы фразой «пришлось потрудиться» 28 дек, 20:41, Общество Замглавы Крыма потребовал 1 млн руб. с активиста за репост в Telegram 28 дек, 20:37, Политика Медведев частично отпустил цены на газ «Газпрома» 28 дек, 20:29, Бизнес «Росавтодор» предупредил о замене номеров федеральных трасс 28 дек, 20:29, Общество Максим Ливси: честный рассказ о ресторанном бизнесе 28 дек, 20:03, РБК и Renault Юрий Семин рассказал о трансферных целях «Локомотива» 28 дек, 20:02, Спорт Ретейлеры рассказали о мерах безопасности после взрыва в «Перекрестке» 28 дек, 20:00, Общество Композитора Владимира Шаинского похоронят в Москве 28 дек, 19:53, Общество
СМИ узнали о просьбе холдинга Лисина ограничить инвестиции «дочки» РЖД
Бизнес, 28 дек, 21:48
0
СМИ узнали о просьбе холдинга Лисина ограничить инвестиции «дочки» РЖД
Транспортный холдинг UCL Михаила Лисина обратился к Минэкономразвитию с просьбой «жестко ограничить» инвестиционную активность дочернего предприятия РЖД «Трансконтейнер», которое скоро должны приватизировать
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Международная транспортная группа UCL Holdings Владимира Лисина попросила Министерство экономического развития России «жестко ограничить инвестиционную активность» дочернего предприятия РЖД — ПАО «Трансконтейнер» на период продажи его контрольного пакета акций (планируется в апреле 2018 года). Об этом говорится в письме главы управляющей компании транспортного холдинга ООО «Управление транспортными активами» Игоря Федорова главе Минэкономразвития Максиму Орешкину. С текстом обращения ознакомилось агентство «Интерфакс».

​В письме говорится, что после того, как стало известно о приватизации «Трансконтейнера», оператор железнодорожных перевозок начал покупать и продавать активы. Так, указывает Федоров, «РЖД» приобрели у «Первого контейнерного терминала» 100% акций ЗАО «Логистика-Терминал», 30% в ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север». Также корпорация продала земельный участок площадью 18 га в Санкт-Петербурге, активировала инвестиции в создание новой компании по перевозкам танк-контейнеров.

«В результате инвестиционная программа «Трансконтейнера» превысит 10 млрд руб. в 2017 году и запланирована на уровне 12 млрд руб. в 2018 году, — отмечает топ-менеджер. — Согласно общепринятой практике, в период подготовки к серьезным сделкам М&А продавец вводит мораторий на инвестиционную деятельность объекта продажи, ограничивая ее инвестициями в основные средства, необходимыми для поддержания обычной хозяйственной деятельности».

По мнению топ-менеджера управляющей компании UCL, неэффективным является предложение выделить из ​«Трансконтейнера» терминалы в крупнейших городах России. Эти активы являются местами общего пользования, доступ к ним осуществляется на публичной основе, и такой режим должен сохраняться и после приватизации, считает Федоров.

«Средний уровень загрузки терминалов «Трансконтейнера» составляет около 50%, и общество не заинтересовано в ограничении доступа иных операторов и клиентов к ним. Продажа или выделение из [оператора] «монопольных» терминалов не решает проблему, так как существуют риски недобросовестного поведения нового собственника этой инфраструктуры», — поясняет Федоров.

В заключение топ-менеджер попросил обеспечить прозрачность в определении рыночной стоимости актива и продаже его акций. Отчет об оценке, добавил Федоров, должен быть доступен всем претендентам. При этом «Интерфакс» указывает, что письмо «является продолжением августовской и октябрьской переписки о потенциальном интересе UCL к активу».

Представитель «Трансконтейнера» отказался от комментариев РБК.

В собственности и под управлением «Трансконтейнера» находится порядка 71 тыс. контейнеров и более 24 тыс. вагонов-платформ для их перевозки. Также компания имеет сеть терминалов в России и Словакии.

В настоящее время 50,2% плюс две акции «Трансконтейнера» принадлежат «дочке» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании, еще 25,07% — у группы FESCO, подконтрольной «Сумме» ​Магомедова, остальной пакет в 24,5% ценных бумаг недавно выкупила структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Интерес к активу проявляли в разное время группа «Сумма», UCL, Global Ports, Российский фонд прямых инвестиций, французская CMA CGM (третий по объему перевозчик контейнеров в мире) и другие.

Автор: Анна Трунина.
При участии: Василий Маринин.
Теги: Владимир Лисин , ОАО «РЖД» , «Трансконтейнер»
Главное
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца Политика
Материалы по теме
Абрамович с Абрамовым купили 24,5% «Трансконтейнера» Бизнес
«Трансконтейнер» увеличил в I полугодии 2017 года чистую прибыль вдвое Бизнес
«Трансконтейнер» купит терминал у Global Ports за 1,9 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.