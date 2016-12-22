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Создатель «Зеленой марки» вернулся на водочный рынок
Бизнес, 08:00
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Создатель «Зеленой марки» вернулся на водочный рынок
Бывший гендиректор Восточно-Европейской дистрибьюторской компании Вадим Касьянов вернулся в водочный бизнес. На заводе в Великом Новгороде он запустил производство суперпремиального бренда водки Finist
Вадим Касьянов (Фото: Антон Тушин / ТАСС)

Бывший гендиректор Восточно-Европейской дистрибьюторской компании (ВЕДК), создатель популярного в 2000-х годах водочного бренда «Зеленая марка» Вадим Касьянов вернулся в водочный бизнес. На ликеро-водочном заводе «Алкон» в Великом Новгороде он запустил производство суперпремиального бренда водки Finist, рассказал РБК сам Касьянов.

Вадим Касьянов стал известен на алкогольном рынке в период работы в компании «Русский алкоголь», которой принадлежали созданные им бренды «Зеленая марка», «Журавли» и «Талка» (сейчас входят в портфель алкогольного холдинга Рустама Тарико — Roust). Водка «Зеленая марка» была создана в 2002 году, через год ее приобрел «Русский алкоголь». Сумма сделки не раскрывалась, но, как писал Forbes, она составляла «меньше миллиона долларов». В 2005 году «Зеленая марка» стала самым продаваемым водочным брендом в России (4,5 млн дал в год). К моменту ухода Касьянова из «Русского алкоголя» в 2008 году марка занимала второе место в мире после Smirnoff (бренд Diageo) с объемом продаж 10,77 млн дал. После ухода из «Русского алкоголя» в связи с его продажей польской группе CEDC Касьянов работал в «Росспиртпроме», а затем в ООО «ВЕДК» — дистрибьюторской компании совладельца Coalco Василия Анисимова. В январе 2013 года топ-менеджер покинул компанию.

Роскачество не нашло нарушений в продающейся в России водке
Бизнес

Как рассказал РБК Касьянов, идею создания премиального бренда водки Finist он вынашивал несколько лет, главная цель — создание международного продукта. Компания готовится начать поставки в США, а в дальнейшем водку планируется поставлять в Германию, Францию, страны Прибалтики, Казахстан. Инвестиции в разработку бренда Касьянов оценивает в $2 млн.

Первая партия продукции объемом более 27 тыс. бутылок была произведена в ноябре 2017 года. В настоящее время водка уже поставляется в сеть «Азбука вкуса», рассказал Касьянов и подтвердил представитель ретейлера Андрей Голубков. Продукция представлена в ультрапремиальном сегменте — в рознице стоимость бутылки водки объемом 0,5 л составляет около 1,4 тыс. руб. В «Азбуке вкуса» говорят, что продажи идут «неплохо», но цифры не называют. Сам Касьянов считает, что оценивать успешность проекта можно будет не ранее мая следующего года.

Продвижением бренда занимается ООО «Академия экспертов высших водок», владельцем и гендиректором которой является давний партнер Касьянова Игорь Сергиенко.

Проект Касьянова может быть успешным за рубежом, если бизнесмен сможет вложить в его продвижение «десятки миллионов долларов», считает ​директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его оценкам, сегодня премиальная водка (от 500 руб.) занимает не более 15% российского рынка. По данным Росстата, производство водки в России за первые семь месяцев 2017 года увеличилось на 20,5% и достигло почти 42 млн дал. Столь значительный рост связан с распространением системы ЕГАИС на всех участников оптово-розничного звена, пояснял ранее Дробиз.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: водка , бренд , Касьянов , продвижение , Зеленая марка
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