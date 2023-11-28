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Больше работодателей собрались дарить корпоративные новогодние подарки

32% работодателей запланировали корпоративные подарки на Новый год
Компании приготовили на Новый год для сотрудников, их детей и клиентов блокноты, календари и алкоголь. В прошлом году доля компаний, желающих вручить сюрпризы, была меньше
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Дарить персоналу новогодние подарки намереваются 18% компаний, подготовят сюрпризы для детей сотрудников 41% работодателей, а 27% опрошенных решили обрадовать и тех и других, следует из результатов исследования SuperJob (есть у РБК).

«В этом году подарки для сотрудников и их детей предусмотрело максимальное число компаний: на 6 процентных пунктов больше, чем год назад, и на 13 п. п. больше, чем в 2020 году, когда дарить подарки планировали реже всего», — указали аналитики.

Для клиентов и партнеров сюрпризы готовит каждая третья фирма (32%), в прошлом году об этом сообщили почти такая же доля опрошенных — 31%. Однако в предыдущие годы одаривать клиентов хотели больше компаний: 48% в 2019-м, 40 в 2020-м и 45% в 2021 годах.

Исследование проведено в ноябре методом опроса среди тысячи менеджеров по персоналу и других руководителей во всех округах России.

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Фото:Shutterstock


Получатели корпоративных подарков чаще всего получат календари, ручки, блокноты, ежедневники и другие канцлерские товары с символикой организации, рассказали работодатели. Часто упоминались также сладкие подарки, алкогольные напитки, наборы кофе и чая, продукция самой компании. Реже будут вручать к Новому году варежки, кружки, елочные игрушки, мерч, пледы и сертификаты на услуги.

При этом прежде всего россияне хотели бы получить на Новый год машину, дачу, ювелирные украшения, новую электронную технику либо отпуск, следовало из исследования SuperJob в 2020 году. В 2022 году большинство желающих выбрали в качестве идеального подарка деньги, парфюмерию, подарочные сертификаты и гаджеты.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Новый Год подарки
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