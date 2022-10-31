«Ведомости» узнали о покупке сети лабораторий KDL группой «Медскан»

Сеть медлабораторий KDL насчитывает 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов в России. В то же время «Медскан» имеет лишь 37 медицинских центров. Сумма сделки, по данным газеты, могла составить ₽15-20 млрд

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Частный медицинский холдинг «Медскан», акционером которого является входящая в «Росатом» компания «Росатом Хэлскеа», приобрела у UFG Private Equity сеть медицинских лабораторий KDL. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами сторон.

Представители UFG и «Медскана» подтвердили изданию, что достигли соглашения о сделке, однако сроки закрытия сделки не раскрыли. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость KDL в 15 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уверяет, что она выше — 19–20 млрд руб.

Сеть KDL, открывшаяся в 2003 году, насчитывает 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов более чем в 40 российских городах. В 2021 году совокупная выручка операционных структур сети — ООО «КДЛ-тест» и ООО «КДЛ Домодедово — тест» — составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб. Совокупный долг двух обществ на конец прошлого года был на уровне 1,98 млрд руб. 100% акций сети с 2012 года владела UFG Private Equity. Сеть многопрофильных медицинских компаний «Медскан» была создана в 2014 году бизнесменом Евгением Туголуковым. В ее составе 37 медицинских центров в 10 российских регионах. Флагманский актив холдинга — филиал израильского госпиталя Hadassah. В начале этого года «Русатом Хэлскеа» приобрела 25,001% группы «Медскан», Туголуков остался мажоритарным акционером с 74,99% капитала.

Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор KDL Юрий Леонов, трафик KDL в 2022 году должен был составить 1,5 млн пациентов. При конверсии в 2% сеть, по его словам, сможет дополнительно привлечь более 30 тыс. пациентов для клиник нового медицинского оператора, заявил он. Группа «Медскан- KDL» также планирует участвовать в государственно-частных программах и развивать направление ОМС, добавил Леонов.

Директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк отметил, что у объединенной компании хорошие перспективы, поскольку «ситуация в российском здравоохранении не позволяет говорить о том, что доступность поликлинической медицинской помощи будет возрастать».

В то же время директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отмечает снижение покупательной способности населения, а также возможные проблемы с поставками иностранного оборудования и реагентов из-за санкций в отношений России.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на прайс-листы и опрошенных врачей сообщали о росте цен на услуги в частных клиниках от 5% до 20%. Так, у группы компаний «Мать и дитя» стоимость консультаций терапевта и гинеколога выросла на 4%, до 7,8 тыс. и 8,9 тыс. руб. соответственно, а цена на диагностические процедуры выросла на 10% (УЗИ брюшной полости — до 9,6 тыс., МРТ головного мозга — до 12,1 тыс. и рентген черепа — до 7,8 тыс. руб.).



Коммерческий директор «Поликлиника.ру» и «Зуб.ру» Юлия Трофимова рассказала, что группа компаний повысила цены на услуги на 5–15%, в том числе на процедуры с использованием иностранных материалов (имплантов, пломб, анестезии), которые подорожали у поставщиков на 30%.



Директор по продажам ГК «Инвитро» Филипп Сапронов также рассказал об индексации цен на лабораторную диагностику, за исключением тестов на COVID-19, в марте до 9%. Он допустил, что в будущем появятся трудности с поставками высокотехнологичного лабораторного оборудования и запчастей.