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Костин заявил об интересе к Еврофинанс Моснарбанку инвестора в Казахстане
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Костин заявил об интересе к Еврофинанс Моснарбанку инвестора в Казахстане
Бизнес, 18:25
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Костин заявил об интересе к Еврофинанс Моснарбанку инвестора в Казахстане
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что среди претендентов на долю в Еврофинанс Моснарбанке были претенденты из Казахстана. По его словам, переговоры на эту тему продолжаются
Андрей Костин (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Выступая перед журналистами, Костин рассказал, что по вопросу о продаже доли в Еврофинанс Моснарбанке ведутся переговоры. «Даже иностранные были претенденты — из Казахстана», — сказал глава ВТБ, указав, что продолжает поиск потенциального покупателя.

«Банк в принципе крепкий, поэтому мы сейчас ищем потенциального [покупателя]. Я бы не сказал, что мы уже на стадии продажи, но довольно много [претендентов] — поклев есть», — сказал Костин.

Он подчеркнул, что ВТБ «в принципе не нужен Еврофинанс Моснарбанк». Костин напомнил, что изначально выкупить банк планировало правительство, однако потом оно передумало.

Касательно возможной стоимости сделки Костин заявил, что у актива есть историческая цена. «За нее можем его и реализовать», — добавил он.

Ранее о намерении ВТБ и Газпромбанка продать принадлежащие им блокпакеты в АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (25% плюс одна акция у каждого) РБК сообщили два источника, близкие к сторонам переговоров. Один из собеседников уточнил, что пока можно говорить о четырех претендентах, но говорить о результатах пока рано.

Риски из Венесуэлы: зачем Газпромбанк и ВТБ продают Еврофинанс Моснарбанк
Финансы

Акционерами АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», который с 2011 года функционирует как российско-венесуэльское предприятие, выступают государственный венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков страны) c долей 49,99%, Газпромбанк и его дочернее общество «Новфинтех», а также банк ВТБ и его зарубежные структуры — кипрская ITC Consultants и VTBBank (Europe).

Изначально целью создания банка развития было финансирование совместных с Венесуэлой проектов. Однако, как рассказал РБК аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Васильев, планы реализованы не были, а в последнее время Еврофинанс Моснарбанк работал без определенной стратегии.

На 1 октября Еврофинанс Моснарбанк занимал 91-е место среди российских банков по активам (54,9 млрд руб.) в ренкинге «Интерфакс-ЦЭА».
Авторы: Екатерина Литова, Артем Филипенок.
Теги: Андрей Костин , ВТБ
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