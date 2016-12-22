Европейский бизнес пожаловался Силуанову на «налог на Google»

В Ассоциации европейского бизнеса считают, что «налог на Google» может стать барьером для ведения бизнеса в России. В Минфине указывают на всеобщность налогообложения

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Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф пожаловался на «налог на Google» в письме на имя первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и руководителя ФНС Михаила Мишустина. Шауфф сообщил, что, по его мнению, налог создает «ощутимые неудобства», которые могут стать дополнительным барьером для ведения бизнеса в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, с которым издание ознакомилось.

В 2019 году изменится механизм взимания «налога на Google» — НДС на проданные в интернете электронные товары — игры, музыку, книги и т. д. Иностранным компаниям придется встать на учет в ФНС и самостоятельно платить НДС с услуг, которые они оказывают российскому бизнесу. Сейчас налог за них выплачивают заказчики.

Шауфф предлагает сохранить действующий порядок. По его словам, требование для иностранных компаний вставать на учет в ФНС и подавать декларации самостоятельно не соответствует международной практике. Например, платить НДС придется транснациональным компаниям, даже если их единственная сделка — договор со своей «дочкой» о предоставлении ей права пользоваться внутренними системами. Также существует риск, что российские заказчики не смогут получить налоговый вычет, если иностранные компании не встанут на учет.

По сведениям «Ведомостей», в конце сентября Шауффу ответил замминистра финансов Илья Трунин. Он пояснил, что предложения установить особый порядок для российский компаний, афилированных с зарубежными, нарушают принцип равенства налогообложения. Если иностранная компания откажется становиться на учет, штраф составит 10% от доходов.

​Представитель Минфина сообщил газете, что в ведомстве «рассмотрят этот вопрос». Он также удивился, что к этой теме в АЕБ обратились только сейчас. Представитель АЕБ не стал отвечать на вопросы.