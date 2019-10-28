Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

Данные о массовом закрытии предприятий малого бизнеса в стране не подтверждаются статистикой, утверждает Дмитрий Песков. О том, что в стране резко просело число предпринимателей из-за роста налогового бремени, сообщали в Минэк

В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эти данные не совпадают с официальной статистикой, отметил он, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что опубликованная «Известиями» статистика не совпадает ни с данными налоговой службы, ни с данными корпорации малого бизнеса. «Эти данные [Минэкономразвития] абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы, там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах», — заявил он.

Вместе с тем Песков признал, что развитие малого и среднего бизнеса в России идет «не без проблем». Корректной статистике, по мнению Кремля, мешают и «некоторые нюансы». «Существует целый ряд, например, налогоплательщиков, юридических лиц, которые до этого платили налоги по «упрощенке», но, перейдя потолок оборота, который предусмотрен для «упрощенки», они, соответственно, перестают быть малым бизнесом и переходят в категорию среднего», — объяснил он.

О том, что в России за последний год закрылись 668 тыс. юридических лиц 25 октября сообщали «Известия». Издание при этом ссылалось на пресс-службу Минэкономразвития. В ведомстве, как утверждала газета, это связали с повышением НДС до 20%, отменой пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, которые работали по упрощенной налоговой схеме, и массовым внедрением контрольно-кассовой техники.

При этом ведомство отказалось допустить вероятность того, что такой масштаб закрытия предприятий способен сорвать достижение целей по национальному плану развития малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятым проектом, число занятых в секторе малого и среднего бизнеса должно вырасти с нынешних 15 млн человек до 25 млн к 2025 году.