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«Стокманн» выиграл суд по делу о банкротстве сети Podium Market

Суд отказался признать незаконной покупку «Стокманном» активов Podium Market
Апелляционный суд отказался признать незаконной покупку «Стокманном» активов обанкротившихся в 2018 году люксовых универмагов Podium Market. Кредиторы пытаются взыскать с сети 1,7 млрд руб. долгов и намерены оспорить решение суда
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приобретения ретейлером «Стокманн» активов обанкротившейся несколько лет назад сети люксовой одежды Podium Market. Как сообщили РБК в пресс-службе компании «Стокманн», 27 сентября апелляционный суд встал на его сторону в споре с кредиторами Podium Market (текущее наименование — ООО «Инвестиционно-производственная компания «Атлас») и отменил решение суда нижестоящей инстанции, который в ноябре 2022 года признал продажу «Стокманну» товарных знаков и розничных магазинов Podium Market недействительной и постановил взыскать с покупателя 1,69 млрд руб.

Спор касался сделок 2017 года, когда владелец «Стокманна» Яков Панченко купил отдельные точки Podium Market «на фоне закрытия магазинов последнего в связи с многочисленными долгами перед банками и убыточностью бизнес-модели», напомнил представитель ретейлера. Речь шла, в частности, о товарных знаках и розничных магазинах Podium Market в московских ТЦ «Европейский» и «Модный сезон», а также в краснодарском «OZ Молл» и БЦ «Пушкинский» в Казани, которые новый владелец намеревался перевести под собственный бренд.

Чем известен Podium Market

Сеть розничных магазинов люксовой одежды была основана бизнесменом Эдуардом Киценко. Бутики, которые развивались в Москве с 1994 года, первоначально назывались Podium. К 2012 году у Podium появились задолженности по платежам контрагентам, и уже в мае того же года ее головная компания ОАО «Подиум» была признана банкротом. После краха бизнеса Киценко и его жена Полина перезапустили сеть под новым брендом Podium Market — владельцы планировали развивать ее не только в Москве, но и за пределами столицы. Но контрагенты по-прежнему жаловались на задержки в оплате поставок и аренды, а количество исков росло, что и привело к новому банкротству компании.

В июне 2018 года Podium Market признали банкротом по инициативе поставщиков компании, в отношении него было открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий оспорил сделку по продаже активов Podium Market «Стокманну», объяснив, что оценка имущества должника была занижена. За продажу бизнеса «Атлас» должен был по соглашению получить 160 млн руб., но покупателю был предоставлен необоснованный дисконт — совокупная сумма оспариваемых сделок составила 135,3 млн руб. Судебная экспертиза пришла к выводу, что стоимость имущества должника и вовсе была занижена в 12 раз: рыночную стоимость бизнеса компания «Росэко» оценила в 1,69 млрд руб., следовало из материалов суда. Сначала суд отказался признать сделку недействительной, но в июне 2022 года Арбитражный суд Московского округа направил обособленный спор на новое рассмотрение. В ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования кредиторов об оспаривании сделки, признал продажу «Стокманну» недействительной и постановил взыскать с покупателя 1,69 млрд руб.

В июне 2022-го стало известно, что конкурсный управляющий и кредиторы Podium Market намерены подать заявление о банкротстве «Стокманна», чтобы взыскать с ретейлера долги. Решение было вызвано отказом «Стокманна» от предложения урегулировать спор мировым соглашением, пояснил РБК представитель крупнейшего кредитора ООО «Ландор» (выкупило для реставрации здание «Детского мира» в центре Казани, где арендовал помещение Podium Market, и заявляло против обанкротившейся сети требования на 873,5 млн руб.). В «Стокманне» эти заявления тогда назвали попыткой недобросовестного давления.

В рамках разбирательства суд апелляционной инстанции в мае 2023 года постановил заменить организацию, назначенную для проведения экспертизы по обособленному спору об оспаривании сделок должника, — оценку должна была производить аналитическо-консалтинговая группа «Азимут». Но эта компания заявила о невозможности произвести экспертизу и отказалась дать заключение, поэтому судом в июле выбрано для производства экспертизы ООО «Независимое агентство «Эксперт», следует из материалов дела.

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Как уточнили в пресс-службе «Стокманна», эксперты подтвердили, что все имущество Podium Market было приобретено компанией «по рыночной справедливой цене». «Это позволило опровергнуть обвинения бенефициаров Podium Market, которые спустя шесть лет пытались добиться переоценки приобретенного имущества и взыскать со «Стокманна» в 16 раз больше, чем было уплачено», — отметил представитель компании. Текст определения апелляционного суда от 27 сентября пока не опубликован, но в базе картотеки арбитража указано, что оно закончилось отменой определения нижестоящего суда.

Апелляция отказала истцам в признании недействительной сделки по покупке «Стокманном» бизнеса Podium Market, подтвердил РБК Евгений Крюков, адвокат юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры», представляющий интересы «Ландора». «В обоснование такого решения была положена новая абсурдная экспертиза, проверенная судом апелляционной инстанции, которая снова не оценила совокупность проданных активов как бизнес, что идет в разрез с позицией суда московского округа, который на первом круге рассмотрения дела дал правильную квалификацию сделкам как единой, направленной на продажу бизнеса», — указывает Крюков. Он также сообщил о намерении оспорить определение в суде кассационной инстанции. «При этом судебный акт апелляционной инстанции открывает возможность для предъявления новых требований к «Стокманну» в тех же объемах», — добавил юрист.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Стокманн Банкротство Ретейлеры Арбитражный суд
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