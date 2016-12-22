Власти Югры зафиксировали 3,5 тыс. аварий на объектах «Роснефти»

Природнадзор ХМАО зафиксировал по итогам 2017 года более 3,5 тыс. аварий на трубопроводах нефтяных компаний, включая разливы нефти, причем 3496 из них — у «Роснефти». Но в «Роснефти» это опровергают, утверждая, что аварий не было

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

3,5 тыс. аварий

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Природнадзор ХМАО) зафиксировала 3538 «аварий с экологическими последствиями» в 2017 году на трубопроводах крупнейших нефтяных компаний, работающих в этом регионе. Площадь земель, загрязненных нефтью, составила 3,57 тыс. га.

Об этом говорится в презентации ведомства, опубликованной на его сайте. Замруководителя ведомства и автор презентации Алексей Ковалевский подтвердил РБК ее подлинность. «Сайт службы является официальным источником информации», — сказал он.

Больше всего аварий — 3496 — пришлось на «Роснефть», а на остальные нефтяные компании, работающие в округе, — лишь 42 аварии, следует из презентации: 29 — у ЛУКОЙЛа, по четыре у «Сургутнефтегаза» и «Славнефти» (совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти») и пять — у прочих компаний.

Эта информация «не соответствует действительности», говорится в ответе пресс-службы «Роснефти», поступившем в РБК. «​Инцидентом классифицируются любые незначительные отклонения в технологической работе трубопроводов. <...> В действительности в 2017 году ни одной аварии не зарегистрировано», — подчеркнули в компании. По словам представителя компании, в Природнадзоре ХМАО есть информация о всех загрязненных участках, в том числе и об участке площадью более 557 га, доставшемся «Роснефти» «по наследству» от предыдущих недропользователей, не инвестировавших в природоохранные мероприятия. Такие земли стоят в плане рекультивации и будут переданы уполномоченным органам в соответствии с природоохранным законодательством России, добавил он.

Однако, по данным отчета «Роснефти» об устойчивом развитии за 2017 год, в целом по России у компании было зафиксировано 5312 случаев отказов трубопроводов с разливами нефти и всего было разлито 684,3 т нефти и нефтепродуктов.

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Такое большое по сравнению с конкурентами количество аварий у «Роснефти» в ХМАО, зафиксированное Природнадзором, связано с тем, что у этой компании больше всего месторождений в этом регионе и на этих промыслах самое большое количество устаревших и проржавевших труб, отмечает руководитель программы по экологической политике ТЭК Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Книжников. «Компании достались проблемные месторождения, где трубопроводы были построены еще в советские времена. Тогда качество этих трубопроводов было низкое», — указывает он.

Ханты-Мансийский автономный округ — основной нефтедобывающий регион России, по итогам 2017 года в нем было добыто 235,5 млн т (43% от общей добычи в стране). Из них 42,4% пришлось на «Роснефть» (здесь работают ее крупнейшие «дочки» — «РН-Юганскнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз») и подконтрольную ей «Башнефть», 21,6% — на «Сургутнефтегаз», 15,7 и 6,1% на ЛУКОЙЛ и «Славнефть» соответственно.

Не только «Роснефть» Авария на трубопроводах — это проблема не только «Роснефти», просто у ее конкурентов, например ЛУКОЙЛа, она есть в других регионах работы, в частности в Коми, замечает Книжников. По итогам 2017 года проблем с разливами нефти из-за прорывов трубопроводов у компании нет, парирует представитель ЛУКОЙЛа. «Мы меняем 3% трубопроводов в год. В результате инвестиций и современных инженерных решений в 2017 году «ЛУКОЙЛ-Коми» достиг самого низкого удельного коэффициента отказов трубопроводов по российским организациям нефтегазодобычи группы ЛУКОЙЛ за последние шесть лет», — добавил он.

Основная причина аварий с экологическими последствиями (а именно: загрязнение почвы и водоемов жидкостью, содержащей нефть) — коррозия внутрипромысловых трубопроводов нефтяных компаний, следует из реестра аварий Природнадзора ХМАО за 2017 год. Аварии происходят из-за ржавых труб, сказал Ковалевский, передает издание ТВ2. Нефть из скважины — это «водогазонефтяная эмульсия, которая в том числе содержит в себе и твердые частицы, которые при движении по трубопроводу работают как наждак; они режут трубу по нижней кромке и любые дефекты стали, в том числе и скрытые, выявляют очень быстро», отметил Ковалевский. Такая коррозия в 70% случаев приводит к прорывам трубы, добавил он.

По словам Ковалевского, это особенность нефти ХМАО, более легкие виды сырья не содержат в своем составе такого объема​ примесей и воды.

Миллиарды на экологию

Крупные нефтяные компании тратят значительные средства на ремонт ветхих трубопроводов и рекультивацию загрязненных земель, следует из презентации Природнадзора ХМАО. По данным ведомства, в 2017 году на реконструкцию трубопроводов они потратили 16,5 млрд руб., а в 2018 году планируют увеличить эту сумму до 22,13 млрд руб. В 2017 году «Сургутнефтегаз» отремонтировал 601 км трубопроводов, ЛУКОЙЛ — 547 км, «Роснефть» — 376 км, следует из документа.

На рекультивацию земель в Ханты-Мансийском округе в 2017 году нефтяные компании потратили 2,05 млрд руб., очистив территорию площадью 863 га, говорится в презентации Природнадзора. А за последние десять лет количество нефтезагрязненных земель уменьшилось почти вдвое — с 6,6 тыс. га в 2008 году до 3,5 тыс. га. Природоохранное ведомство прогнозирует, что к 2020 году площадь загрязненных земель сократится до 800 га и столько же будет рекультивировано за этот год. ​

В ходе реализации программы повышения надежности трубопроводов в 2017 году в целом по России «Роснефть» заменила более 290 тыс. м трубопроводов, реконструировала свыше 278 тыс. м, была нанесена ингибиторная защита (метод защиты от коррозии) на 2,1 млн м трубопроводов, говорится в ответе пресс-службы «Роснефти». Только в 2017 году инвестиции «РН-Юганскнефтегаз» в природоохранные мероприятия составили около 16 млрд руб. (без НДС), отметили в компании.

Но, по мнению Greenpeace, российские нефтяники недоинвестируют в замену промысловых нефтепроводов порядка 200 млрд руб. в год: в течение пяти-семи лет необходимо вложить 1,3 трлн руб. для приведения в порядок парка промысловых нефтепроводов. «Это примерно 10% чистой ежегодной прибыли семи крупнейших нефтедобывающих компаний, работающих в России, — сообщил РБК руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров. — Но компании предпочитают получать больше денег, а не вкладывать их в замену ржавых труб и в компенсацию экологического ущерба».

Алексей Книжников сказал РБК, что необходимо запретить использование устаревших трубопроводов. «Мы считаем, что Минприроды и Росприроднадзор должны усилить внимание к этой проблеме. Мы вместе с Greenpeace предлагаем провести ревизию всех устаревших нефтепроводов нефтяных компаний, а затем законодательно запретить эксплуатацию тех из них, которые старше 30 лет», — добавил он. РБК направил запрос в Минприроды.