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Эксперты спрогнозировали смену ключевых покупателей российского угля

«Яков и Партнеры»: Индия и Юго-Восточная Азия станут главными покупателям российского угля
В 2030 году лидером по закупкам российского угля станет Индия, а еще через 20 лет основная доля будет приходиться на Юго-Восточную Азию, прогнозируют аналитики
Фото: Кристина Кормилицына / РИА «Новости»
Фото: Кристина Кормилицына / РИА «Новости»

Индия к 2030 году станет ключевым покупателем российского энергетического и металлургического угля, обойдя Китай, экспорт в который будет снижаться, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (бывшее McKinsey в России), которое есть у РБК. В дальнейшем и экспорт в Индию будет снижаться, а основным рынком для отечественного угля станет Юго-Восточная Азия, полагают аналитики.

По итогам 2022 года основным рынком экспорта российского угля остался Китай. Туда было поставлено 47 млн т энергетического (+5% год к году) и 21,1 млн т металлургического (+127%) угля. На фоне геополитической обстановки и санкций прекратились или существенно сократились прямые поставки в ЕС и Японию, в то же время на второе место по импорту металлургического угля из России вышла Индия (9,3 млн т, +144%).

В пятерке основных покупателей также остались Турция и Южная Корея, однако последняя, полагают авторы исследования, существенно сократит импорт российского угля к концу 2023 года.

Аналитики отмечают, что в базовом сценарии экспорт энергетического и металлургического угля из России не будет испытывать сильных потрясений. Если в 2022 году он составил, по оценке Минэнерго, 221 млн т, то к 2030 году он незначительно снизится до 219 млн т.

Основными покупателями российского угля в 2030 году в базовом сценарии станут Индия с долей в российском экспорте на уровне 40%, страны Юго-Восточной Азии (20-25%), а также Турция и не входящие в ЕС европейские страны (около 20%), На Африку и Ближний Восток придутся 15% экспорта, а на Китай — лишь 5%, полагают аналитики.

Они поясняют, что снижение объема угольного импорта Китаем будет связано с сокращением вклада этого топлива в энергопотребление и покрытием потребностей собственной добычей. «С учетом правительственных амбиций по выходу на самообеспечение импорт энергоугля Китаем к 2030 г. может упасть ниже отметки в 100 млн т в год, а основной объем поставок придется на дешевое сырье из соседней Монголии и Индонезии», — отмечается в исследовании.

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Промышленный эксперт Максим Худалов сказал РБК, что прогноз по экспорту Китаем энергетического угля выглядит заниженным. «Китай имеет амбиции в части сокращения доли угля в энергетике, при этом потребление, скорее всего, будут расти, а с учетом ориентации на повышение безопасности добычи Китай вряд ли будет наращивать собственную добычу теми же темпами. При этом ориентация на индонезийский уголь в массе своей с учетом его низких качественных характеристик вряд ли станет предпочтительной заменой российским высококачественным маркам», — считает он.

Снижать зависимость от импорта энергетического угля намерена и Индия, говорится в исследовании. Объем собственной добычи к 2030 году, прогнозируют аналитики, вырастет почти в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом и превысит 1 млрд т., а импорт в итоге может снизиться более чем на 10% — до 117 млн т.

На фоне этого Индия и Китай в период до 2050 года перестанут играть ключевую роль для экспорта российского энергетического угля, а основные объемы пойдут в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, считают аналитики. При этом Индия, полагают авторы исследования, все же останется перспективным рынком экспорта металлургического угля.

В целом в 2050 году, согласно базовому прогнозу, доля стран Юго-Восточной Азии в российской экспорте угля вырастет до 50%, Индии — снизится до 25-30%, а на Африку и Ближний Восток придется 10-15%.

Худалов тоже говорит, что страны Юго-Восточной Азии определенно станут основными покупателями российского угля. «Кроме того, до 20-30 млн тонн энергетического угля из России пойдет в новые страны БРИКС, куда вероятно придут современные технологии безопасного сжигания угля из Китая», — считает он.

С выводами авторов исследования, что страны Юго-Восточной Азии и Индия будут крупнейшими покупателями российского угля на горизонте 2030-2050 гг., согласны и в Минэнерго. «Да. Это основные партнеры России и самые крупные потребители угля в мире», — сказали РБК в пресс-службе министерства. Там также отметили, что основным потребителем энергетического угля является Китай, а коксующего — Индия.

РБК направил запросы представителю крупнейшей угольной компании России СУЭК и ЭЛСИ (объединяет «Эльгауголь» и «Сибантрацит»). Представитель «Кузбассразрезугля» отказался от комментариев.

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уголь экспорт Китай Индия Яков и Партнеры Турция
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