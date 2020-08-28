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«Металлоинвест» допустил отказ от строительства терминала в порту Тамани

«Металлоинвест» усомнился в проекте терминала в порту Тамань, после того как его исключили из комплексного плана модернизации инфраструктуры. Компания займется расширением экспортных возможностей в Усть-Луге и НМТП
Порт Тамань
Порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев допустил отказ компании от участия в проекте строительства терминала в порту Тамань в Краснодарском крае, поскольку проект порта за 183 млрд руб. исключили из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ).

«По последней информации, Тамань будет исключена из комплексного плана модернизации инфраструктуры. Сейчас мы исходим из того, что проект реализован не будет», — сказал он журналистам в пятницу. «Металлоинвест», по его словам, переориентирует грузы на Усть-Лугу и будет расширять сотрудничество с Новороссийским морским торговым портом (НМТП, принадлежит «Транснефти»).

«Металлоинвест» подписал договор с логистическим оператором «Ультрамар» о перевалке железорудного сырья через новый терминал в Усть-Луге в июне прошлого года. Компания сообщала, что намерена переваливать 2,5–3 млн т железорудного сырья в год через этот терминал. В перспективе объемы перевалки через «Ультрамар» могут вырасти до 4 млн т, говорил представитель «Металлоинвеста».

Планировалось, что в основе проекта порта будут два угольных терминала «Кузбассразрезугля» и СУЭК на 20 млн и 12 млн т соответственно и терминал металлургических грузов «Металлоинвеста». Конфигурация проекта — его мощности и степень участия государства — неоднократно менялась. Компания «Эфко» собиралась также построить там зерновой терминал на 20 млн т, «дочка» «Роснефти» «РН-Бункер» — бункеровочную базу (0,9 млн т), а «Ростех» — терминал спецназначения. Но в ноябре прошлого года стало известно, что «Кузбассразрезуголь» и СУЭК потеряли интерес к строительству терминалов в порту из-за падения цен на уголь. «Коллеги в сегодняшних условиях не видят возможности продавать уголь на Запад по той цене, по которой проект мог бы дать возможность окупить инвестиции», — объяснял министр транспорта Евгений Дитрих. В итоге планируемые мощности проекта сухогрузного порта Тамань сократились более чем в четыре раза, до 15 млн т (из них 6 млн т обеспечивает терминал «Металлоинвеста», остальное — ГК «Эфко»). Это в 4,5 раза меньше, чем предполагалось в предыдущей версии проекта.

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза
Бизнес
Порт ​Тамань

«Металлоинвест», основным рынком для которого является Европа, несмотря на это, ранее всегда подтверждал заинтересованность в строительстве порта Тамань.

Но в минувший понедельник «Коммерсантъ» сообщил, что проект сухогрузного района морского порта Тамань планируется исключить из КПМИ: «реализация мероприятия остановлена, инициировано исключение из федерального проекта». Как пояснили изданию в Росморпорту, проблема заключается в отсутствии грузовой базы и заинтересованных инвесторов.

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Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Морской порт Тамань
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