Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

В 2021 году россияне могут столкнуться с сокращением ассортимента мороженого или с ростом цен на него. В качестве причин этого производители называют ввод маркировки продукции весом менее 100 г

Цех производства мороженого на заводе «Чистая линия». (Фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Участники рынка направили в Минсельхоз просьбу исключить мороженое весом до 100 г из системы маркировки по экономическим и технологическим причинам, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора компании Unilever Регины Кузьминой к главе ведомства Дмитрию Патрушеву от 23 июля. Просьбу поддержали компания «Чистая Линия», а также Союз мороженщиков, в который входят, в частности, «Айсберри» и «Айскейк-ЭКО».

Согласно проекту постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, мороженое попадет под идентификацию с 20 января 2021 года, отмечает газета. Маркировка должна свести к минимуму долю нелегальной продукции, отслеживая товары в производстве и в обороте.

Гендиректор Unilever указала, что большая часть выпускаемого мороженого (около 80%) весит менее 100 г, а норма прибыльности продукции предельно низкая: 90% рынка приходится на товар стоимостью не выше 70 руб. При этом уровень контрафакта в отрасли ничтожный, говорится в письме.

Затраты и инвестиции в год внедрения идентификации продукции потребуют от Unilever не менее 1,2 млрд руб., а затем будут обходится компании в 0,3 млрд руб. ежегодно, заявила Кузьмина. Глава отдела по корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина отметила, что необходимость маркировки затормозит ход производства.

С позицией Unilever согласился сооснователь и соучредитель группы компаний «Чистая Линия» Тигран Матинян. В беседе с «Известиями» он указал, что внедрение цифровой маркировки потребует инвестиций в переоборудование и дополнительно повысит операционные расходы.