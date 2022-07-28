Производитель «ЭпиВакКороны» подал в суд на поставщика компонентов вакцин
Производитель вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», компания «Вектор-БиАльгам» подала иск к российской фармацевтической компании «Герофарм», информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области. Первым внимание на иск обратил внимание «Коммерсантъ».
АО «Вектор-БиАльгам» хочет взыскать с «Герофарма» почти 260 млн руб. за поставку некачественных компонентов для вакцины.
«Герофарм» с конца 2020 года выпускал белок-носитель, с которым объединяются пептиды. «Вектор-БиАльгам» заключил с «Герофармом» контракт на его поставки в июне 2021 года, белок был предназначен для выпуска «ЭпиВакКороны». Сумма контракта и объемы поставок в документе не оговорены. Однако в марте «Герофарм» подал в суд на АО «Вектор-БиАльгам» и потребовал выплатить долг за поставки компонентов на 203 млн руб. Общая сумма иска достигала 218 012 684,49 руб., оставшиеся средства «Герофарм» требовал передать ему в качестве неустойки за нарушение сроков оплаты товара.
Пока дело рассматривали, «Вектор-БиАльгам» подчеркивал, что часть белка, поставленного «Герофарм», была некачественной, отмечает газета.
РБК направил запрос в АО «Вектор-БиАльгам» и в ООО «Герофарм».
АО «Вектор-БиАльгам» — производитель вакцин, созданный в 1996 году на базе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово. Компания разрабатывает и производит вакцины и пробиотическую продукцию.
Новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора создал вторую в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Это пептидная вакцина двукратного введения. Ее зарегистрировали в октябре 2020 года, а в гражданский оборот выпустили в декабре того же года. К середине января в России произвели 12,9 млн доз препарата (6,4 млн комплектов). В мае производство остановили.
С января 2022 года в России началась волна споров об эффективности этой вакцины, когда группа ученых под руководством кандидата медицинских наук Антона Барчука опубликовала препринт исследования об эффективности российских вакцин от коронавируса. «ЭпиВакКорона» в нем стала единственной вакциной, эффективность которой не удалось подтвердить, ученые сочли ее отрицательной. В ответ специалисты «Вектора» заявили, что результатам исследования нельзя доверять из-за малой выборки.
«ЭпиВакКорону» также критиковал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработчика «Спутника V», вирусолог Анатолий Альтштейн. Он называл ее «просто никакой», так как вакцина не дает «правильных антител».