Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61 (+1,6) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22 (+1,56) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 09:39
Сигал допустил уход с поста спецпредставителя МИДа по гумсвязям с США Политика, 09:33
«Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Pro, 09:32
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 09:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:12
Производитель «ЭпиВакКороны» подал в суд на поставщика компонентов вакцин Бизнес, 09:12
Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 5 августа Политика, 09:05
«Яндекс» впечатлил рынок отчетом за 2 квартал. Покупать ли акции компании Pro, 09:05
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Норвегия отказалась принимать конгресс федерации гимнастики из-за России Спорт, 08:56
Владельца DEPO Computers заочно арестовали по делу о мошенничестве Общество, 08:53
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 08:52
Военкома Якутска задержали за злоупотребление полномочиями Общество, 08:52
Ракова сообщила о появлении в Москве рекрутинг-центра сети «Теремок» Город, 08:44
Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Pro, 08:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Производитель «ЭпиВакКороны» подал в суд на поставщика компонентов вакцин

«Вектор-БиАльгам» хочет получить с «Герофарма» почти 260 млн руб. за поставку некачественных компонентов, сумма и объемы контракта не раскрываются. В марте ответчик подал в суд на истца за задержку оплаты поставок
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Производитель вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», компания «Вектор-БиАльгам» подала иск к российской фармацевтической компании «Герофарм», информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области. Первым внимание на иск обратил внимание «Коммерсантъ».

АО «Вектор-БиАльгам» хочет взыскать с «Герофарма» почти 260 млн руб. за поставку некачественных компонентов для вакцины.

«Герофарм» с конца 2020 года выпускал белок-носитель, с которым объединяются пептиды. «Вектор-БиАльгам» заключил с «Герофармом» контракт на его поставки в июне 2021 года, белок был предназначен для выпуска «ЭпиВакКороны». Сумма контракта и объемы поставок в документе не оговорены. Однако в марте «Герофарм» подал в суд на АО «Вектор-БиАльгам» и потребовал выплатить долг за поставки компонентов на 203 млн руб. Общая сумма иска достигала 218 012 684,49 руб., оставшиеся средства «Герофарм» требовал передать ему в качестве неустойки за нарушение сроков оплаты товара.

Пока дело рассматривали, «Вектор-БиАльгам» подчеркивал, что часть белка, поставленного «Герофарм», была некачественной, отмечает газета.

РБК направил запрос в АО «Вектор-БиАльгам» и в ООО «Герофарм».

АО «Вектор-БиАльгам» — производитель вакцин, созданный в 1996 году на базе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово. Компания разрабатывает и производит вакцины и пробиотическую продукцию.

Новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора создал вторую в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Это пептидная вакцина двукратного введения. Ее зарегистрировали в октябре 2020 года, а в гражданский оборот выпустили в декабре того же года. К середине января в России произвели 12,9 млн доз препарата (6,4 млн комплектов). В мае производство остановили.

С января 2022 года в России началась волна споров об эффективности этой вакцины, когда группа ученых под руководством кандидата медицинских наук Антона Барчука опубликовала препринт исследования об эффективности российских вакцин от коронавируса. «ЭпиВакКорона» в нем стала единственной вакциной, эффективность которой не удалось подтвердить, ученые сочли ее отрицательной. В ответ специалисты «Вектора» заявили, что результатам исследования нельзя доверять из-за малой выборки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Объем сделок на складском рынке России рухнул. Почему это еще не дно
Прогнозы
Pro
Фото: Dmitri Lovetsky / AP Как банки обходят блокировку своих приложений в App Store и Google Play
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи

«ЭпиВакКорону» также критиковал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработчика «Спутника V», вирусолог Анатолий Альтштейн. Он называл ее «просто никакой», так как вакцина не дает «правильных антител».

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
иски ЭпиВакКорона коронавирус Вектор вакцинация от COVID-19
Материалы по теме
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
В России второй день подряд снизилось число заразившихся коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter