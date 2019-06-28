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Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Представитель основанной бизнесменом инвестгруппы Finstar Financial Group сообщил РБК, что причиной вынесения предписаний стала полученная ЦБ некорректная информация. После ее исправления Бойко был исключен из черного списка
Олег Бойко (Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС)

Банк России отменил вынесенные в мае 2019 года предписания, в которых указывалось на выявление «неудовлетворительной деловой репутации» бизнесмена Олега Бойко, имеющего право косвенно распоряжаться десятипроцентными долями ООО МФК «4финанс» и ООО «МФК «СМСфинанс». Об отмене вынесенных ранее предписаний сообщается на сайте ЦБ.

«Предписание о выявлении факта неудовлетворительной деловой репутации... было выдано по причине предоставления в ЦБ некорректной информации. В дальнейшем информация была скорректирована, что и привело к исключению Олега Бойко из черного списка ЦБ», — сообщил РБК представитель основанной бизнесменом инвестгруппы Finstar Financial Group.

Он пояснил, что в связи с отменой предписаний с Олега Бойко сняты все предусмотренные законом ограничения.

РБК направил запрос в ЦБ. Состояние Бойко Forbes оценивает в $1,2 млрд, он занимает 82-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций. В черном списке также оказываются топ-менеджеры и акционеры банков, попавших под санацию или потерявших лицензию. Включенные в черный список лица не могут, в частности, быть назначены на должность руководителя, члена совета директоров банка, приобретать свыше 10% акций банков и некредитных финансовых организаций.

На 1 апреля 2019 года в черный список были включены 5830 человек, связанных с деятельностью кредитных организаций, и 1485 человек, связанных с деятельностью некредитных финансовых организаций.

Специальная комиссия ЦБ в конце января 2018 года начала рассмотрение жалоб на решения регулятора о включении в черный список. К 1 апреля 2019 года таких жалоб поступило 317, из которых более двухсот было рассмотрено. Решением комиссии были удовлетворены 107 жалоб, по 105 жалобам в удовлетворении было отказано.

Авторы: Евгений Калюков, Антон Фейнберг
Теги: ЦБ, Олег Бойко
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