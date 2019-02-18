Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд

Правительство утвердило положение об обязательной классификации гостиниц. Система будет не такой суровой, как планировалась изначально: чиновники отказались от идеи присваивать хостелам ключи по аналогии со звездами для отелей

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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать звезды в обязательном порядке.

«Если раньше классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля — кто хотел, рисовал себе эти звезды вне зависимости от реальных услуг, которые они зачастую оказывают, то сейчас это должно быть приведено к правилам документа. Отели будут развиваться на базе нормативных требований, чтобы туристы, путешествующие по стране, были уверены, какой уровень сервиса они получат, если видят нарисованными на отеле звезды», — заявил Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Проект постановления правительства, утверждающего положение о классификации гостиниц, разработало и внесло в правительство Минэкономразвития. Документ принят в том виде, в каком его внесло министерство, уточнил представитель вице-премьера Ольги Голодец.

До этого года процедура классификации была для отелей добровольной. В январе 2018-го Госдума приняла поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и Кодекс об административных нарушениях, которые сделали классификацию гостиниц с января 2019 года обязательной. Соответствующее положение о классификации готовило еще Минкультуры, в введении которого туризм был до сентября 2018 года.