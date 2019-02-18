Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд

За работу без присвоенной категории отель может быть оштрафован на 2,5–4% совокупной выручки за предыдущий календарный год. Штрафы, как следует из Кодекса об административных нарушениях, можно взимать с июля 2019 года с гостиниц более чем на 50 номеров, с января 2020-го — с гостиниц на 16–50 номеров, с января 2021 года — со всех остальных.
Чтобы обеспечить более плавный переход гостиниц к обязательной классификации, Минэкономразвития предложило увеличить переходный период на полгода и инициировало поправки к КоАП. Штрафы с гостиниц более чем на 50 номеров можно будет взимать только с января 2020 года, с гостиниц на 16–50 номеров — с июля 2020 года. Соответствующий законопроект уже внесен в правительство, сообщил представитель министерства.
В ноябре после передачи проекта положения Минэкономразвития разместило его на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и получило на него, как признавали в министерстве, много негативных замечаний. В декабре 2018 года в Совете Федерации отельеры и отраслевые объединения раскритиковали тот проект: по их мнению, документ, переданный из Минкультуры в Минэкономразвития, нуждался в «серьезной доработке», а отдельные пункты «усложняли процедуру классификации и увеличивали коррупционные риски». В Минэкономразвития с этим согласились.
В правительство был внесен уже переработанный вариант документа, сохраняющий большую преемственность с текущим регулированием, утверждает федеральный чиновник, знакомый с текстом постановления.
Если для гостиниц Минкультуры предлагало оставить привычные звездные категории (от одной до пяти), то для хостелов и подобных им объектов была придумана система ключей (от одного до трех). Например, хостел, претендующий на категорию «три ключа», должен был по замыслу Минкультуры обязательно располагаться в отдельно стоящем здании с подсвеченной вывеской, площадь одноместного номера составляет минимум 9 кв. м, рецепция работает круглосуточно, уборка комнат, включая заправку постелей, проводится ежедневно, к оплате принимаются банковские карты и т.п.
Минэкономразвития в своем проекте положения о классификации гостиниц отказалось от идеи присваивать хостелам ключи, уточняет собеседник РБК. По его словам, если объект не тянет по своим характеристикам ни на одну из гостиничных звезд, он просто остается без категории.
Без категории могут оказаться и хостел, и какой-нибудь бутиковый отель, который по качеству услуг соответствует семи звездам, объяснил федеральный чиновник. Минэкономразвития не исключает возможности создания в последующем особых категорий для нишевых проектов, однако этот вопрос требует более детальной проработки и обсуждения с бизнесом, добавил он.
Сколько в России гостиниц
Сегодня в России насчитывается около 31 тыс. гостиниц и 41 тыс. малых средств размещения, сообщила на заседании вице-премьер Ольга Голодец. Она напомнила, что процедура присвоения звезд началась задолго до принятия поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». До сих пор обязательной классификация была лишь для городов, которые принимали ЧМ-2018, а в рамках добровольной сертификации звезды были присвоены 13,8 тыс. гостиниц.
Гостиницы и аналогичные средства размещения оказали в 2018 году услуг на 247 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2017-м, следует из данных Росстата.
Более подробная информация у Росстата пока доступна только за 2017 год. Тогда в России насчитывалось почти 18,8 тыс. гостиниц и их аналогов, общей номерной фонд достиг 508 тыс. Гостиничными услугами воспользовались 48,4 млн человек, число ночевок приблизилось к 136 млн.