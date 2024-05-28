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Совхоз Грудинина решил обязать арендатора выкупить участок земли

Совхоз имени Ленина через суд потребовал от застройщика выкупить участок земли
Совхоз имени Ленина подал иск к застройщику «Дивное-сити» с требованием выкупить 9,1 га в деревне Ближние Прудищи за 2,15 млрд руб. Там планировали возвести вторую и третью очереди ЖК «Миниполис Дивное»
Павел Грудинин
Павел Грудинин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Арбитражный суд Московской области принял иск АО «Совхоз имени Ленина» к ООО «Специализированный застройщик «Дивное-сити» (один из учредителей — АО «Сити-XXI век») с требованием выкупить 9,1 га в подмосковной деревне Ближние Прудищи за 2,15 млрд руб., следует из данных в картотеке дел. Этот участок застройщик арендовал с правом выкупа у совхоза с мая 2018 года, срок аренды истек 15 мая 2024 года, пишет «Коммерсантъ».

В «Сити-XXI век» сообщили изданию, что не отказываются от покупки участка, не знают конкретных требований «Совхоза имени Ленина», но между сторонами «существуют определенные разногласия по условиям сделки». РБК направил запрос в пресс-службу «Совхоза имени Ленина».

«Совхоз имени Ленина» — крупнейший в России производитель земляники. Там также выращивают картофель, яблоки, груши, капусту, свеклу, морковь и плодово-ягодную продукцию. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 883,12 млн руб., прибыль — 46,99 млн руб. С 1995 года совхоз возглавляет его совладелец Павел Грудинин, баллотировавшийся на президентских выборах 2018 года.

По данным газеты, на спорном участке «Сити-XXI век» планировал строительство второй и третьей очередей жилого комплекса (ЖК) «Миниполис Дивное», однако оно так и не началось. Как уточнил партнер юридической фирмы Nova Ink Павел Желновод, застройщик должен был получить в собственность земли у «Совхоза имени Ленина» в обмен на 20% площадей в этом проекте или денежные средства в размере их рыночной стоимости. Однако этот сценарий мог быть расценен как обход закона, он лишает возможности уступить права гражданам по договорам долевого участия, отметил партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов допустил, что запрос на выкуп мог появиться из-за неясных сроков реализации проекта и, соответственно, передачи доли.

Совхоз имени Ленина подал к Грудинину иск на ₽1 млрд
Общество
Фото:Дмитрий Серебряков / ТАСС

В 2018 году акционеры «Совхоза имени Ленина» подали в суд на Грудинина с требованием признать недействительной сделку об отчуждении земель в пользу компании «ТТ девелопмент». Из-за этого земельные активы предприятия находились под арестом. Как отмечает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин, это обстоятельство делало невозможным для застройщика выкупить участок и начать строительство ЖК. В октябре 2019 года суд частично удовлетворил требования акционеров совхоза и взыскал с Грудинина более 1 млрд руб.

Застройщик мог оценить нынешнюю стоимость участка как завышенную, она составляет 1,5-1,8 млрд руб., считает Петр Виноградов. По словам Тимура Рывкина, цена этой площадки эквивалентна кадастровой стоимости — 790 млн руб. Как отмечает юрист Forward Legal Олесь Груздев, «Совхоз имени Ленина» не имеет права требовать от застройщика ничего, кроме заключения договора купли-продажи. Вместе с тем предприятие просит установить сумму сделки, что не может делать в рамках этого разбирательства, уточнил он.

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При участии
Маргарита Овсянникова
Россия Московская область Павел Грудинин Совхоз им.Ленина застройщик суд арендатор
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