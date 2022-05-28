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В Грозный впервые запустят чартерные рейсы из Москвы

Чартеры организует туроператор Fun&Sun. Рейсы будут осуществляться еженедельно по вторникам и пятницам до 28 июня на самолетах авиакомпании «Уральские авиалинии»

Первый чартерный туристический рейс из Москвы в Грозный будет осуществлен 10 июня, он загружен на 100%. Об этом журналистам сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Еще одно из ключевых направлений по формированию доступного туристического предложения — наша чартерная программа. В этом году мы впервые запустили чартеры в Чечню. Они пользуются популярностью, первый рейс загружен на 100%. Планируется, что чартеры в Чечню будут летать с 10 июня», — сказала она.

Чартерную программу в Чеченскую Республику запустит туроператор Fun&Sun (бывшая TUI Россия. — РБК). Рейсы будут осуществляться еженедельно по вторникам и пятницам до 28 июня на самолетах авиакомпании «Уральские авиалинии», уточняет агентство.

Ранее АТОР сообщал, что Fun&Sun предложил туристам пакетные туры в республики Кавказа — Чечню, Дагестан, Северную Осетию — Аланию и комбинированные в Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Все туристические программы стартуют в Грозном. Размещение в отелях категории 3-4 звезды. Купить экскурсионный тур можно от 24,3 тыс. руб. на человека при двухместном размещении.

«Победа» в июне запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Евросоюз после начала российской военной операции на Украине ввел санкции против России, которые затронули в том числе авиаотрасль страны. Брюссель запретил новые поставки самолетов и запчастей, а также техобслуживание и страхование бортов.

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ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Россия со своей стороны решила закрыть воздушное пространство для зарубежных авиакомпаний из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза.

Кроме этого, в начале марта Росавиация рекомендовала авиалиниям с самолетами в иностранном лизинге прекратить полеты за границу с 6 марта и перевозки из-за рубежа в Россию с 8 марта. Ведомство объяснило эту меру тем, что существует высокий риск ареста самолетов в других странах.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
чартерные рейсы Грозный туризм Чечня Зарина Догузова
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