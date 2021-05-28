Абрамченко сочла преждевременным строительство 25 мусорных заводов

По мнению Абрамченко, говорить об этом пока рано — нужно завершить строительство первых пяти таких предприятий. «Ростех» собирается построить 25 заводов в крупнейших городах. Энергопотребители назвали это «захватом рынка»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Говорить о строительстве 25 новых мусоросжигательных заводов в дополнение к пяти, которые уже строит «Ростех», пока рано. Об этом корреспонденту РБК заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах Невского экологического конгресса.

«Мы с [вице-премьером и экс-министром энергетики] Александром Новаком проводили совещание по данному вопросу, на нем обсуждалась финансовая модель, предложенная Министерством промышленности. По строительству новых мусоросжигательных заводов консолидированного и согласованного со всеми участниками мнения нет. Говорить об этом сейчас рано», — сообщила Абрамченко.

По ее словам, новых объектов нет в федеральной схеме, нет полного понимания, когда появятся первые пять заводов. «Я разделяю вывод Минфина, что нужно сначала посмотреть, как будут реализованы те пять объектов, которые уже строятся», — добавила вице-премьер.

В мае «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве 25 заводов по сжиганию мусора, который прошел сортировку, для переработки его в электроэнергию. Предприятия планируется построить в агломерациях с населением более 500 тыс. человек, а также в крупных туристических центрах.