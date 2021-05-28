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Бизнес ,  
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Абрамченко сочла преждевременным строительство 25 мусорных заводов

По мнению Абрамченко, говорить об этом пока рано — нужно завершить строительство первых пяти таких предприятий. «Ростех» собирается построить 25 заводов в крупнейших городах. Энергопотребители назвали это «захватом рынка»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Говорить о строительстве 25 новых мусоросжигательных заводов в дополнение к пяти, которые уже строит «Ростех», пока рано. Об этом корреспонденту РБК заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах Невского экологического конгресса.

«Мы с [вице-премьером и экс-министром энергетики] Александром Новаком проводили совещание по данному вопросу, на нем обсуждалась финансовая модель, предложенная Министерством промышленности. По строительству новых мусоросжигательных заводов консолидированного и согласованного со всеми участниками мнения нет. Говорить об этом сейчас рано», — сообщила Абрамченко.

По ее словам, новых объектов нет в федеральной схеме, нет полного понимания, когда появятся первые пять заводов. «Я разделяю вывод Минфина, что нужно сначала посмотреть, как будут реализованы те пять объектов, которые уже строятся», — добавила вице-премьер.

Энергопотребители обвинили «дочку» «Ростеха» в захвате «мусорного» рынка
Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В мае «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве 25 заводов по сжиганию мусора, который прошел сортировку, для переработки его в электроэнергию. Предприятия планируется построить в агломерациях с населением более 500 тыс. человек, а также в крупных туристических центрах.

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В настоящее время «РТ-Инвест» — дочернее предприятие «Ростеха» — уже строит пять таких заводов в Казани и Подмосковье — в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Богородском округах. Компания реализует и новый проект, «Росатом» выступит поставщиком оборудования, а ВЭБ частично профинансирует строительство.

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Глава «РТ-Инвест» — РБК: «Указ Путина не выполнить без сжигания мусора»
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Андрей Шипелов

Проект оценили в 600 млрд руб., 200 млрд из которых даст ВЭБ. Заводы смогут перерабатывать 4,6 млн т отходов в год и производить 1,5 ГВт энергии. Первый завод планируется построить уже в 2022 году.

В «Сообществе потребителей энергии», объединяющем крупных промышленных потребителей электроэнергии, включая UC Rusal, заявили, что строительство еще 25 мусоросжигательных заводов является «захватом рынка». По словам замдиректора ассоциации Валерия Дзюбенко, такой проект противоречит государственной политике в сфере обращения отходов, главным приоритетом которой является глубокая переработка, а не сжигание мусора.

Авторы
Михаил Котляр Михаил Котляр, Людмила Подобедова Людмила Подобедова
мусор Завод Виктория Абрамченко Минэнерго Александр Новак
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