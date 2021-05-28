Одна из крупнейших нефтекомпаний мира Total сменила название

Компания теперь называется TotalEnergies. По словам топ-менеджмента, таким образом в нефтяном гиганте заявляют о трансформации в энергетическую компанию, которая сосредоточится на минимизации ущерба окружающей среде

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Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний мира французская Total сменила название на TotalEnergies. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня на очередном собрании акционеров почти единогласно было одобрено решение об изменении названия компании с Total на TotalEnergies, тем самым закрепив ее стратегическое преобразование в широкомасштабную энергетическую компанию», — говорится в заявлении.

По словам главного исполнительного директора Total Патрика Пуянне, планета сталкивается с климатическими проблемами. И, чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие мира, компания движется к новым источникам энергии. «Энергия переизобретает себя, мы тоже отправляемся в это энергетическое. Наша цель — стать игроком мирового класса в переходной энергетике. Вот почему Total трансформируется и становится TotalEnergies», — объяснил топ-менеджер.

До 1999 года компания называлась TOTAL S.A. После поглощения бельгийской Petrofina ее переименовали в TotalFina. В 2000 году компания слилась с Elf Aquitaine и стала называться TotalFinaElf. В 2003 году ей вернули первоначальное название.