Вице-премьер не увидела необходимости в создании углеродной госкомпании

Абрамченко заявила, что фактически регулирование начинается «с нуля» и создавать отдельное юрлицо, которое курировало бы климатическую повестку, сейчас преждевременно

Виктория Абрамченко (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Вице-премьер Виктория Абрамченко на итоговой пресс-конференции в рамках Невского международного экологического конгресса заявила, что создание новой госкомпании, которая курировала бы климатическую политику и процесс декарбонизации, сейчас представляется нецелесообразным, передает корреспондент РБК.

«Относительно создания юридического лица в сфере климатической повестки: наверное, говорить об этом сейчас преждевременно. Мы сосредоточены сейчас на выполнении тех задач, которые взяли на себя как государство при тарификации Парижского соглашения по климату. В рамках этих обязательств мы должны подготовить внутри Российской Федерации систему, вертикаль федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, которая будет подавать новую углеродную отчетность. Это заложено в требованиях федерального закона, который готовится к финальному чтению в Думу в осеннюю сессию (первое чтение он уже прошел и скоро будет внесен в Совет Федерации. — РБК), — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента РБК, необходимо ли в России создать госкомпанию, которая бы занималась климатической повесткой, и когда она будет создана.

По словам вице-премьера, в этом законе предусмотрены новые правила по климатическому треку. «Появляется новая сущность — углеродная единица, которую нужно будет выпускать в рамках четкой системы мониторинга выбросов и поглощений при реализации климатических проектов. Предусматривается, что будет создан реестр климатических проектов. Вы говорите о создании какого-то единого юридического лица («Роскарбо». — РБК), это сейчас неоправданно, потому что мы фактически начинаем регулирование с нуля. Мы не знаем, как покажут себя данные отношения в рамках правоприменения», — добавила Абрамченко.

О планах создать новую госкорпорацию «Роскарбо» по принципу «Росатома», которая бы курировала климатическую политику, включая процесс квотирования выбросов, в начале мая написали Telegram-каналы. В частности, такую информацию публиковал «Незыгарь». В сообщении говорилось, что новая структура должна иметь широкие полномочия по диверсификации энергетического рынка, углеродному регулированию и адаптации к изменениям климата. В качестве возможного руководителя госкорпорации назывались несколько человек. В их числе экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, перешедший оттуда на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко и специальный представитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.