Вице-премьер не увидела необходимости в создании углеродной госкомпании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Семь человек погибли при падении самолета в озеро в США Общество, 08:26 Глава Европарламента предложил усилить санкции против России Политика, 07:54 Вильфанд сообщил о наступлении сезона белых ночей в Петербурге Общество, 07:51 Приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика из Москвы Общество, 07:33 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 МЧС предупредило об опасности надувных матрасов Общество, 06:56 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 СМИ узнали об изменении позиции британской разведки о происхождении COVID Общество, 06:46 Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери Общество, 06:38 Осужденный за шпионаж в пользу России американец отозвал признание вины Политика, 06:16 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 Метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур СПГ» построят к 2025 году Технологии и медиа, 05:33 «Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Политика, 04:54 Умер актер американских сериалов Гэвин МакЛауд Общество, 04:42
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Бизнес ,  
0 

Вице-премьер не увидела необходимости в создании углеродной госкомпании

Абрамченко заявила, что фактически регулирование начинается «с нуля» и создавать отдельное юрлицо, которое курировало бы климатическую повестку, сейчас преждевременно
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Вице-премьер Виктория Абрамченко на итоговой пресс-конференции в рамках Невского международного экологического конгресса заявила, что создание новой госкомпании, которая курировала бы климатическую политику и процесс декарбонизации, сейчас представляется нецелесообразным, передает корреспондент РБК.

«Относительно создания юридического лица в сфере климатической повестки: наверное, говорить об этом сейчас преждевременно. Мы сосредоточены сейчас на выполнении тех задач, которые взяли на себя как государство при тарификации Парижского соглашения по климату. В рамках этих обязательств мы должны подготовить внутри Российской Федерации систему, вертикаль федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, которая будет подавать новую углеродную отчетность. Это заложено в требованиях федерального закона, который готовится к финальному чтению в Думу в осеннюю сессию (первое чтение он уже прошел и скоро будет внесен в Совет Федерации. — РБК), — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента РБК, необходимо ли в России создать госкомпанию, которая бы занималась климатической повесткой, и когда она будет создана.

Спецпредставитель Путина подтвердил идею создания углеродной госкомпании
Экономика
Руслан Эдельгериев

По словам вице-премьера, в этом законе предусмотрены новые правила по климатическому треку. «Появляется новая сущность — углеродная единица, которую нужно будет выпускать в рамках четкой системы мониторинга выбросов и поглощений при реализации климатических проектов. Предусматривается, что будет создан реестр климатических проектов. Вы говорите о создании какого-то единого юридического лица («Роскарбо». — РБК), это сейчас неоправданно, потому что мы фактически начинаем регулирование с нуля. Мы не знаем, как покажут себя данные отношения в рамках правоприменения», — добавила Абрамченко.

О планах создать новую госкорпорацию «Роскарбо» по принципу «Росатома», которая бы курировала климатическую политику, включая процесс квотирования выбросов, в начале мая написали Telegram-каналы. В частности, такую информацию публиковал «Незыгарь». В сообщении говорилось, что новая структура должна иметь широкие полномочия по диверсификации энергетического рынка, углеродному регулированию и адаптации к изменениям климата. В качестве возможного руководителя госкорпорации назывались несколько человек. В их числе экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, перешедший оттуда на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко и специальный представитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.

Накануне, 27 мая, Эдельгериев в кулуарах Невского международного экологического конгресса, отвечая на вопрос корреспондента РБК, действительно ли власти намерены создать такую госкорпорацию, заявил: «Инициатива есть. Но мое личное мнение, что пока рано это делать. В начале нужно оценить все риски. Нужно, чтобы у нас была разработана и утверждена низкоуглеродная стратегия. Пока не будет нормативной базы, пока не будет поведенческих правил и инструментов, мы ничего не сможем сделать».

Греф допустил кредитование бизнеса на $1 трлн ради сокращения выбросов
Финансы
Герман Греф

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Отвечая на вопрос, будет ли создана компания «Роскарбо» в этом году, Эдельгериев сказал, что она, «может быть, и будет создана». «Но я считаю, что сейчас еще рано. Потому что она тогда будет аналитическим центром по климату, а у нас их достаточно», — пояснил он.

Спецпредставитель также отметил, что работа по климатической повестке идет по плану. В частности, он упомянул, что в текущем году должен быть принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», а затем — принята низкоуглеродная стратегия и утвержден Сахалинский проект (эксперимент по квотированию выбросов промпредприятий с целью прихода к углеродной нейтральности в 2050 году). «Это будет скелет, на который будут нанизываться подзаконные акты, с которыми можно будет работать», — отметил Эдельгериев.

В свою очередь заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, выступая на полях конгресса, сообщил, что ведомство работает над новой стратегией низкоуглеродного развития взамен принятой ранее.

Авторы
Людмила Подобедова Людмила Подобедова, Михаил Юшков Михаил Юшков
Виктория Абрамченко госкорпорация вредные выбросы климат
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Минприроды сообщили детали эксперимента по квотированию выбросов
Общество
Новак допустил производство водорода из угля для снижения выбросов CO2
Бизнес
В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter