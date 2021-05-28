Минстрой заявил об отсутствии картельного сговора между застройщиками

Федеральная антимонопольная служба не выявила картельного сговора между застройщиками. Об этом журналистам в Воронеже сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин

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«Картельного сговора между застройщиками в стране не выявлено. ФАС отчиталась президенту, объективно картельного сговора в регионах по стоимости квадратного метра нет. Есть вопросы к металлургам. Но там уже ведутся все действия реагирования ФАС», — сказал Никита Стасишин, отвечая на вопрос «РБК Недвижимость» об итогах проверки ФАС.

«Есть регионы, в которых представлено малое количество застройщиков, это привело к дефициту [предложения], но то, что ставил задачу президент выяснить, был ли картельный сговор, по официальной версии ФАС, его нет», — добавил замминистра.

«РБК Недвижимость» обратилась в Федеральную антимонопольную службу для уточнения позиции ведомства по этому вопросу.

В начале апреля на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил проверить цены на жилье. По его словам, в среднем по России стоимость жилья выросла на 12%, но есть регионы, в которых удорожание достигало 30%. В связи с этим глава государства поручил ФАС проверить ситуацию на рынке. Ведомство должно было предоставить доклад президенту 15 мая 2021 года.

В конце апреля ФАС России выявила признаки картельного сговора между семью компаниями, работающими на рынке металлопроката, говорится в сообщении ведомства.