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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Глава УВЗ рассказал об обстоятельствах гибели сотрудника на заводе
Руководство УВЗ впервые прокомментировало произошедшее в середине февраля на заводе самоубийство сотрудника. Конфликтов с руководством цеха у погибшего не было, заявил гендиректор завода Александр Потапов
Александр Потапов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Глава Уралвагонзавода сообщил об обстоятельствах, предшествовавших произошедшему в середине февраля на заводе самоубийству 27-летнего сотрудника. Конфликтов трудового характера, которые могли бы послужить поводом для самоубийства резчика металла Уралвагонзавода, не было. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор корпорации Александр Потапов.

Он напомнил, что на заводе работают около 30 тыс. человек. «Фактически, это город», — говорит Потапов. Что касается конкретно этого инцидента, информация о гибели сотрудника преподносится предвзято, утверждает гендиректор УВЗ.
«После планерки, на которой присутствовали около 20 человек, что является обычной практикой, молодой человек вышел из кабинета начальника цеха. Через час нашли его тело. Конечно, это очень прискорбное событие, парень очень молодой», — рассказал Потапов. Он добавил, что на планерке присутствовало большое количество людей, которые подтверждают, что у погибшего не было конфликта с руководством.
«Сейчас проходят доследственные мероприятия, по итогам будет дана оценка. Это трагедия для всех нас, мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — отметил Потапов.
20 февраля ряд уральских СМИ сообщили, что на Уралвагонзаводе (входит в «Ростех») покончил с собой мужчина 1991 года рождения. В качестве одной из версий в СМИ называлась низкая зарплата на предприятии. Потапов рассказал РБК, что средняя зарплата на Уралвагонзаводе составляет около 40 тыс. руб. в месяц, «что выше средней заработной платы по Нижнему Тагилу».
Уралвагонзавод перешел в собственность «Ростеха» 27 декабря 2016 года, когда соответствующий указ подписал Владимир Путин. Одной из главных задач при этом называлось «финансовое оздоровление» предприятия, пояснял глава госкорпорации Сергей Чемезов. Он отмечал, что у УВЗ «достаточно большие долги», образовавшиеся прежде всего из-за того, что завод учредил «дочку» «УВЗ-Логистик» (УВЗЛ), которая «сама себе покупала вагоны». Выручка Уралвагонзавода за 2016 год по МСФО составила 132 млрд руб., чистый убыток — 4,5 млрд руб.
По итогам 2017 года консолидированная выручка УВЗ составила 129,7 млрд руб, при этом предприятие стало прибыльным (чистая прибыль по итогам 2017 года составила около 1,3 млрд руб).
Автор: Инна Сидоркова
Теги: УВЗ, самоубийство
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