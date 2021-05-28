Минэкономразвития выступило против ограничения экспорта алюминия и меди

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Семь человек погибли при падении самолета в озеро в США Общество, 08:26 Глава Европарламента предложил усилить санкции против России Политика, 07:54 Вильфанд сообщил о наступлении сезона белых ночей в Петербурге Общество, 07:51 Приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика из Москвы Общество, 07:33 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 МЧС предупредило об опасности надувных матрасов Общество, 06:56 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 СМИ узнали об изменении позиции британской разведки о происхождении COVID Общество, 06:46 Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери Общество, 06:38 Осужденный за шпионаж в пользу России американец отозвал признание вины Политика, 06:16 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 Метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур СПГ» построят к 2025 году Технологии и медиа, 05:33 «Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Политика, 04:54 Умер актер американских сериалов Гэвин МакЛауд Общество, 04:42
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Бизнес ,  
0 

Минэкономразвития выступило против ограничения экспорта алюминия и меди

Спрос на эти металлы в России в разы ниже их производства
Минэкономразвития не согласилось с идеей Минпромторга включить в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен, алюминий и медь. По мнению ведомства, эта инициатива необоснованна и негативно скажется на проектах UC Rusal
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минэкономразвития представило критические замечания к проекту постановления правительства, разработанному Минпромторгом и включающему отечественную металлопродукцию — стальной прокат, медь, алюминий — в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен при необходимости. В Минэкономразвития считают, что алюминий и медь необходимо исключить из приложения к проекту постановления, чтобы не допустить негативного влияния на инвестпроекты UC Rusal и Русской медной компании (РМК).

Позиция Минэкономразвития изложена в письме, направленном в Минпромторг 21 мая (есть в распоряжении РБК; его подлинность подтвердили два источника в металлургических компаниях).

Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК, что замечания «в части отсутствия в настоящее время оснований для включения в перечень продукции цветной металлургии» направлены в Минпромторг.

Минпромторг также направил проект постановления на согласование в Минфин, ФТС и ФАС, следует из письма заместителя министра промышленности Виктора Евтухова от 12 мая (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в крупной металлургической компании). В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что проект постановления согласован Минфином с учетом технической правки, не уточнив, о какой правке идет речь. Представитель ФТС сообщил, что служба будет исполнять постановление, когда оно вступит в силу. В пресс-службе ФАС заявили, что служба согласовала указанный проект постановления правительства в представленной редакции, при этом отметив, что введение ограничений возможно исключительно в случае критического недостатка товаров на внутреннем рынке.

Представитель Минпромторга уточнил РБК, что сейчас идет общественное обсуждение проекта постановления, в ходе которого будут учтены все предложения, в том числе представленные Минэкономразвития. Окончательный вариант изменений в перечень будет утвержден соответствующим постановлением правительства, добавил он.

Власти предложили перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл
Бизнес
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Почему власти намерены ограничивать экспорт металла

Минпромторг подготовил проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», расширив список рудой, стальной и медной продукцией, а также алюминием.

Дискуссии об ограничении экспорта металла власти ведут с декабря прошлого года, после резкого роста цен на него. Тогда застройщики пожаловались на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц, а ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. В ответ металлурги пообещали заключить прямые контракты с потребителями их продукции и предложили дать скидки на нее для крупных госстроек, например БАМа и Транссиба.

После небольшой стабилизации в январе—феврале 2021 года рост цен на металл возобновился, и власти вернулись к обсуждениям регулирования цен на него.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Какие аргументы использовало Минэкономразвития

Ведомство Максима Решетникова не нашло в материалах Минпромторга достаточных обоснований необходимости включения алюминия и меди в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен.

«Вместе с тем расширение перечня за счет продукции цветной металлургии может оказать негативное влияние на реализуемые в настоящее время на территории России инвестиционные проекты, в том числе по производству алюминия и изделий из него на Тайшетском алюминиевом заводе и Тайшетской анодной фабрике, а также по производству медной проволоки и катанки на Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗ)», — отмечает министерство.

Наличие товара в указанном перечне само по себе не является ограничением, однако обязательно, если в будущем возникнет необходимость применения мер нетарифного регулирования при критическом недостатке продукции на внутреннем рынке, добавили в министерстве.

UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, инвестировала около $1,6 млрд в строительство первой очереди Тайшетского алюминиевого завода и планирует запустить предприятие в этом году. РМК Игоря Алтушкина заявляла о намерении вложить в «Карабашмедь» и КМЭЗ около 20 млрд руб.

В Минэкономразвития также отметили, что экспорт алюминия и изделий из него, а также медной проволоки и катанки в среднем за 2015–2020 годы составил около 80–85% ежегодно от объема их производства. При этом Россия не имеет достаточных собственных запасов сырья для производства алюминия, доля импортных поставок глинозема в объеме российского производства первичного алюминия и сплавов на его основе составила в 2020 году около 65%. Что касается меди и сплавов из нее, то, по данным таможенной статистики, эта продукция в 2019–2020 годах и за первый квартал 2021 года вообще не экспортировалась из страны.

Чем ситуация с алюминием и медью отличается от ситуации со сталью

При ценообразовании на внутреннем рынке UC Rusal строго придерживается формулы, указанной в предписании ФАС, заявил РБК представитель компании. Эти ограничения действуют уже более десяти лет, сама формула обнародована на сайте службы, и каждый потребитель может посчитать цену практически по всей номенклатуре, производимой UC Rusal. «Отметим, что объем производимой UC Rusal продукции почти в четыре раза превышает текущие потребности внутреннего рынка, при этом на протяжении многих лет рост потребления и переработки алюминия в России — одно из приоритетных направлений стратегии развития компании», — добавили в UC Rusal.

В РМК и «Норникеле» отказались от комментариев.

Источник в одной из компаний — производителей меди уточнил, что в России на протяжении последних лет наблюдается отрицательная динамика потребления медной продукции. В 2020 году оно снизилось на 15%, до 286 тыс. т. При этом в целом внутри страны потребляется менее 30% производимой меди. То есть это традиционно ориентированный на экспорт продукт, и его ограничение приведет к снижению валютной выручки производителей, за счет которой финансируются не только инвестиционные проекты, но и социальные программы компаний на территориях их присутствия — в основном в небольших поселениях и моногородах, заключил собеседник РБК.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает резонным предложение Минэкономразвития исключить цветные металлы из перечня товаров, на экспорт которых может вводиться ограничение. Внутрироссийское потребление их относительно экспорта мало, но реализация новых проектов, например в сфере добычи медной руды, может пострадать ввиду неопределенности, которую накладывает потенциальное ограничение на экспорт руд на показатели доходности этого проекта, пояснил он. Кроме того, по мнению Гришунина, существуют риски зеркального ответа со стороны стран, где российские компании приобретают сырье для производства металла. Введение запрета на экспорт в качестве меры по борьбе с ростом цен на внутреннем рынке может дестимулировать производство, резюмировал эксперт. Более интересным ему представляется китайский подход, где с помощью отмены возврата НДС экспортерам стального проката удалось добиться снижения цен на внутреннем рынке на фоне продолжающегося роста цен на стальной прокат в мире.

Автор
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
металл цены
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
UC Rusal выделит заводы с большим углеродным следом в отдельную компанию
Бизнес
Власти предложили перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter