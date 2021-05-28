Спрос на эти металлы в России в разы ниже их производства

Минэкономразвития выступило против ограничения экспорта алюминия и меди Спрос на эти металлы в России в разы ниже их производства

Минэкономразвития не согласилось с идеей Минпромторга включить в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен, алюминий и медь. По мнению ведомства, эта инициатива необоснованна и негативно скажется на проектах UC Rusal

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минэкономразвития представило критические замечания к проекту постановления правительства, разработанному Минпромторгом и включающему отечественную металлопродукцию — стальной прокат, медь, алюминий — в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен при необходимости. В Минэкономразвития считают, что алюминий и медь необходимо исключить из приложения к проекту постановления, чтобы не допустить негативного влияния на инвестпроекты UC Rusal и Русской медной компании (РМК).

Позиция Минэкономразвития изложена в письме, направленном в Минпромторг 21 мая (есть в распоряжении РБК; его подлинность подтвердили два источника в металлургических компаниях).

Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК, что замечания «в части отсутствия в настоящее время оснований для включения в перечень продукции цветной металлургии» направлены в Минпромторг.

Минпромторг также направил проект постановления на согласование в Минфин, ФТС и ФАС, следует из письма заместителя министра промышленности Виктора Евтухова от 12 мая (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в крупной металлургической компании). В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что проект постановления согласован Минфином с учетом технической правки, не уточнив, о какой правке идет речь. Представитель ФТС сообщил, что служба будет исполнять постановление, когда оно вступит в силу. В пресс-службе ФАС заявили, что служба согласовала указанный проект постановления правительства в представленной редакции, при этом отметив, что введение ограничений возможно исключительно в случае критического недостатка товаров на внутреннем рынке.

Представитель Минпромторга уточнил РБК, что сейчас идет общественное обсуждение проекта постановления, в ходе которого будут учтены все предложения, в том числе представленные Минэкономразвития. Окончательный вариант изменений в перечень будет утвержден соответствующим постановлением правительства, добавил он.