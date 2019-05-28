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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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Малис ушел с поста главы объединенной компании «Связной» — «Евросеть»
Группа «Связной» завершила слияние с «Евросетью» и объявила об уходе гендиректора Александра Малиса. Новым руководителем компании станет Оксана Гуськова
Александр Малис   (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с компанией «Евросеть». Генеральный директор «Связного» Александр Малис покидает компанию, его место займет старший вице-президент «Связного» по коммерческой деятельности Оксана Гуськова. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Последние полгода Оксана готовилась занять пост генерального директора, входя в курс всех процессов компании и специфики бизнеса. Таким образом, вся преемственность текущих процессов и взаимоотношений с партнерами полностью обеспечена», — сказал Александр Малис.

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В сообщении подчеркивается, что в результате объединения компаний сформирована единая ИТ-инфраструктура, осуществлен переход на единую логистическую систему и произведено слияние юридических лиц операционных компаний.

Объединенная группа «Связной» является крупнейшей в мире розничной сетью в области высоких технологий по числу собственных магазинов, работающих в сети (около 3 тыс.), и лидером е-commerce в своем сегменте. Помимо розничного бизнеса в группу входят Связной Банк, интернет-магазины svyaznoy.ru и enter.ru, сайты-агрегаторы по продаже авиа-, железнодорожных и автобусных билетов в России, СНГ и Европе и страховые компании. Выручка группы в 2017 году составила 158 млрд руб. Владельцем группы «Связной» через компанию Solvers является младший брат Александра Малиса Олег.

Автор: Александр Бычков
Теги: «Связной», «Евросеть», объединение, Александр Малис, Олег Малис
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