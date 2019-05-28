Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе

Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе

Подконтрольный АФК «Система» девелопер «Лидер-Инвест» намерен стать единственным застройщиком южной части столичной промзоны ЗИЛа. Он планирует выкупить долю «Группы ЛСР», вместе с которой обещал построить 1,1 млн кв. м жилья

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

АО «Лидер-Инвест» планирует полностью выкупить проект застройки южной части промзоны ЗИЛа, следует из ходатайства, поданного в Федеральную антимонопольную службу. Компания намерена довести свою долю в ООО «Развитие» до 100% — сейчас «Лидер-Инвест» владеет этим обществом на паритетной основе с «Группой ЛСР».

В декабре 2015 года «Развитие» купило право застройки 109 га южной части ЗИЛа (ООО «ЗИЛ-Юг») за 34,2 млрд руб. Вместе «Лидер-Инвест» и «Группа ЛСР» планировали построить до 2022 года жилой район общей площадью 1,6 млн кв. м.

ФАС зарегистрировала ходатайство АО «Лидер-Инвест» в понедельник, 27 мая. Само заявление поступило в службу 24 апреля и должно быть рассмотрено в течение 30 дней. В пресс-службе ФАС оперативно не ответили, какое в итоге принято решение.

«Группа ЛСР» как публичная компания «не вправе комментировать рыночные слухи и гипотетические сделки», ответил на запрос РБК ее представитель Александр Зильберт. В АФК «Система» переадресовали запрос в группу «Эталон», которой сейчас принадлежит 51% АО «Лидер-Инвест». Представитель «Эталона» отказался от комментариев.