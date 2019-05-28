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Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе
Подконтрольный АФК «Система» девелопер «Лидер-Инвест» намерен стать единственным застройщиком южной части столичной промзоны ЗИЛа. Он планирует выкупить долю «Группы ЛСР», вместе с которой обещал построить 1,1 млн кв. м жилья
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

АО «Лидер-Инвест» планирует полностью выкупить проект застройки южной части промзоны ЗИЛа, следует из ходатайства, поданного в Федеральную антимонопольную службу. Компания намерена довести свою долю в ООО «Развитие» до 100% — сейчас «Лидер-Инвест» владеет этим обществом на паритетной основе с «Группой ЛСР».

В декабре 2015 года «Развитие» купило право застройки 109 га южной части ЗИЛа (ООО «ЗИЛ-Юг») за 34,2 млрд руб. Вместе «Лидер-Инвест» и «Группа ЛСР» планировали построить до 2022 года жилой район общей площадью 1,6 млн кв. м.

ФАС зарегистрировала ходатайство АО «Лидер-Инвест» в понедельник, 27 мая. Само заявление поступило в службу 24 апреля и должно быть рассмотрено в течение 30 дней. В пресс-службе ФАС оперативно не ответили, какое в итоге принято решение.

«Группа ЛСР» как публичная компания «не вправе комментировать рыночные слухи и гипотетические сделки», ответил на запрос РБК ее представитель Александр Зильберт. В АФК «Система» переадресовали запрос в группу «Эталон», которой сейчас принадлежит 51% АО «Лидер-Инвест». Представитель «Эталона» отказался от комментариев.

Покупатель и продавец

«Лидер-Инвест» почти на 62% контролируется АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В феврале 2019 года 51% АО «Лидер-Инвест» купила группа «Эталон» Вячеслава Заренкова; в тот же день 25% самого «Эталона» у Заренкова и его семьи приобрела уже «Система».

Основной акционер «Группы ЛСР» — ее основатель Андрей Молчанов.

В понедельник, 27 мая, капитализация ПАО «Группа ЛСР» на Московской бирже равнялась 70,1 млрд руб., «Эталона» на Лондонской бирже — $563,4 млн (36,3 млрд руб.)

Промзона ЗИЛа расположена на полуострове в Даниловском районе Москвы, в советские годы здесь работал автозавод им. Лихачева. «Группа ЛСР» сейчас уже застраивает 65 га в северной части ЗИЛа (проект ЗИЛАРТ, 760 тыс кв. м жилья). «Лидер-Инвест» реализует рядом с ЗИЛом проект Nagatino i-Land, где строит офисы и жилье на территории ОАО «Московский бизнес-инкубатор».

В 2015-м «Лидер-Инвест» и «Эталон» были единственными претендентами на застройку южной части ЗИЛа. По проекту редевелопмента предполагается, что здесь до 2022 года будет построено 1,6 млн кв. м недвижимости. Из них на жилье придется 1,1 млн кв. м, 400 тыс. кв. м займут коммерческие и промышленные объекты, а остальные площади отдадут под социальную инфраструктуру. Объем инвестиций в проект оценивался в 230 млрд руб.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Группа ЛСР, Недвижимость, АФК «Система», ЗИЛ
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