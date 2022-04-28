ФАС согласовала покупку бизнеса Fazer комбинатом «Коломенский»

Московский булочно-кондитерский комбинат подал ходатайство в антимонопольную службу вскоре после объявления финской Fazer об уходе из России. Компания производит хлебобулочные и кондитерские изделия

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ФАС согласовала ходатайство Московского булочно-кондитерского комбината «Коломенского» о приобретении ООО «Хлебный Дом» (ранее ООО «Фацер»), сообщается в Telegram-канале ведомства. Такая сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке хлебобулочных изделий, считает регулятор.

Финский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer в марте сообщила о приостановке всего экспорта в Россию, а затем объявила об уходе из России из-за конфликта на Украине. Fazer поставляла мукомольную продукцию, шоколад и конфеты под брендами Karl Fazer, Dumle и Geisha, объем экспорта в компании оценили в €12,5 млн в год.

На момент ухода у Fazer было три производственных площадки в Санкт-Петербурге и одна в Москве, на них работают около 2,3 тыс. человек.

Юридическое название компании в России было изменено на ООО «Хлебный Дом» («Хлебный Дом» — бренд, под которым компания выпускает хлеб и выпечку).

Ранее «Известия» сообщили, что «Коломенский» заинтересован в покупке «Хлебного Дома» и подал в антимонопольную службу соответствующее ходатайство. В середине апреля источник «Коммерсанта» рассказал, что Fazer ищет покупателей бизнеса в России и «Коломенский» является наиболее реальным претендентом. По данным источников издания, финская компания не устанавливала стоимость активов, а предлагала покупателям самим выдвинуть предложение.

Комбинат «Коломенский» существует с 1956 года и производит пшеничный хлеб, сдобные и слоеные булочные изделия, вафли. С 2007 года принадлежит девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова.