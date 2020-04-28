В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

В Министерстве энергетики этой страны считают, что могут добиться, как «Нафтогаз», ареста части активов «Газпрома» за рубежом

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Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик в интервью изданию WProst заявил о готовности оказывать давление на «Газпром» с целью заставить российскую компанию выполнить решение Стокгольмского арбитража и изменить формулу цены на газ для Варшавы. Речь может идти в том числе об аресте активов «Северного потока-2».

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

По словам польского политика, ситуация очень похожа. «Если русские не будут уважать право, то арест акций Nord Stream 2 AG может привести к задержке реализации проекта «Северный поток-2», — считает он.

При этом Ковальчик особо отметил, что Варшава не должна идти на уступки «Газпрому». По его словам, в Польше есть люди, которые предлагают не спорить с российской компанией, считая ее надежным поставщиком. «Я четко заявляю, что не считаю «Газпром» надежным партнером. У нас 20 лет происходят различные неприятные истории с ними, включая перебои с поставкой сырья», — пожаловался Ковальчик.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».