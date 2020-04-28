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В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

В Министерстве энергетики этой страны считают, что могут добиться, как «Нафтогаз», ареста части активов «Газпрома» за рубежом
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик в интервью изданию WProst заявил о готовности оказывать давление на «Газпром» с целью заставить российскую компанию выполнить решение Стокгольмского арбитража и изменить формулу цены на газ для Варшавы. Речь может идти в том числе об аресте активов «Северного потока-2».

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

По словам польского политика, ситуация очень похожа. «Если русские не будут уважать право, то арест акций Nord Stream 2 AG может привести к задержке реализации проекта «Северный поток-2», — считает он.

При этом Ковальчик особо отметил, что Варшава не должна идти на уступки «Газпрому». По его словам, в Польше есть люди, которые предлагают не спорить с российской компанией, считая ее надежным поставщиком. «Я четко заявляю, что не считаю «Газпром» надежным партнером. У нас 20 лет происходят различные неприятные истории с ними, включая перебои с поставкой сырья», — пожаловался Ковальчик.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Бизнес
Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

В приговоре, вынесенном Стокгольмским арбитражем 30 марта 2020 года, было предписано изменить формулу ценообразования для определения цены поставок в рамках Ямальского контракта (контракта о поставке газа, который Россия и Польша заключили в 1996 году. — РБК). В соответствии с ним «Газпром» должен был пересчитать стоимость поставок с 2014 года и вернуть Варшаве сумму переплаты. В Польше утверждают, что «Газпром» обязан вернуть около $1,5 млрд.

PGNiG обратилась к «Газпрому» с требованием пересчитать цены на газ, поставленный в последние недели, однако не получила ответа из Москвы. В Варшаве такие действия посчитали грубым нарушением условий контракта.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Польша, «Газпром»
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