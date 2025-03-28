«Т Плюс» решилась установить турбину «Силовых машин»

Головной образец первой российской турбины ГТЭ-65 «Силовых машин» Алексея Мордашова все-таки будет поставлен в адрес «Т Плюс». Стороны вели переговоры об этом с 2021 года

Газовая турбина ГТЭ-65 (Фото: power.machines.company / VK)

«Т Плюс» и «Силовые машины» подписали договор о поставке первой российской турбины средней мощности ГТЭ-65, сообщили компании. Стороны не раскрыли цену контракта, но указали, что головной образец, по которому достигнуты договоренности, используют в рамках проекта модернизации Пермской ТЭЦ-14.

Переговоры по сделке велись с 2021 года. Предполагалось, что головной образец в конце 2024 года будет установлен на ТЭЦ «Северстали» (основной акционер Алексей Мордашов) для обкатки перед выходом в серийное производство. Однако позднее стороны отказались от этих планов. Решение принималось для повышения эффективности капвложений в условиях нестабильной конъюнктуры, говорили в «Силмаше».

Одним из заказчиков первых ГТЭ-65 также планировала стать «Т Плюс», она намеревалась использовать установки на проектах, отобранных на инновационном КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации) в 2021 году — Саратовской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-14 с началом поставки мощности к 1 апреля 2028 года. Однако, как писал «Коммерсантъ», «Т Плюс» не хотела покупать головной образец, а также долго пыталась добиться от «Силовых машин» определенности по конечной цене турбины. В 2021 году «Т Плюс» сообщала, что суммарный заявленный CAPEX каждого проекта модернизации (Саратовской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-14) — около 10 млрд руб., при этом стоимость одной турбины составит примерно 2,5–3 млрд руб. В итоге в начале 2024 года издание сообщало о возможном отказе «Т Плюс» от этих планов.

Одновременно «Силовые машины» сдвинули и сроки изготовления первой турбины. В сентябре 2024 года компания заявила, что планирует завершить сборку головного образца в первой половине 2025 года, а провести испытания — в третьем квартале 2026-го.

Особенность турбины ГТЭ-65.1 является экспериментальным образцом первой отечественной газовой турбины F-класса, которая может использоваться как в открытом цикле, так и в составе парогазовых установок. Это позволяет более чем в 1,5 раза повысить топливную эффективность по сравнению с паросиловым циклом. Номинальная мощность образца составляет 67,7 МВт в стандартных условиях. Проектные характеристики ГТЭ-65.1 полностью отвечают потребностям российских электростанций и энергосистем.

Запуск генерирующего оборудования на Пермской ТЭЦ-14 для проведения пусконаладки запланирован на 2028 год. «Таким образом, «Т Плюс» станет первой компанией отечественного топливно-энергетического комплекса, запустившей в работу турбину ГТЭ-65», — сообщают стороны.

Сейчас в производстве «Силовых машин» две турбины подобного типоразмера. Также компания работает на серийными образцами газовой турбины большой мощности ГТЭ-170.