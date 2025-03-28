 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 
Эксклюзив

В «Светофоре» раскрыли схему работы сети без гендиректора и акционера

Сеть «Светофор» — один из крупнейших российских ретейлеров, это неконсолидированные магазины без классического гендиректора и участия акционеров, рассказали в компании. Блокчейн-управление там считают эффективным
Елена Захаренко
Елена Захаренко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У дискаунтера «Светофор» нет централизованного управления, его структура — «это блокчейн в ретейле», рассказала в интервью РБК Елена Захаренко, одна из старейших топ-менеджеров компании и глава сети дискаунтеров в Центральном федеральном округе.

По словам Захаренко, сеть сейчас работает в 85 регионах России (порядка 2,7 тыс. магазинов) и в каждом из них свой «руководитель с высокой степенью автономности и свободой действий в принятии управленческих решений».

Топ-менеджер «Светофора» — РБК: «Мы не супермаркет и никогда им не будем»
Бизнес
Елена Захаренко

Сеть «Светофор» появилась в 2009 году в Красноярске. Бизнес-модель — жесткий дискаунтер. Бизнес не консолидирован. Основателям — Сергею Шнайдеру, его брату Андрею, а также их родителям Ивану и Валентине принадлежат доли в десятках юрлиц, которые занимаются развитием ретейлера. Как организован бизнес, сами основатели никогда публично не рассказывали.

«Каждый регион — это отдельный «Торгсервис» (отдельное юридическое лицо. — РБК), к которому в названии добавляется код региона. Только несколько «Торгсервисов» (по данным Ruspofile, 13 компаний. — РБК) по всей стране консолидированы и подчиняются одной структуре — компании АО «Инвест Стандарт», — объясняет Захаренко.

Между собой регионы свои действия никак не координируют и не взаимодействуют: «Многие из руководителей даже не знают друг друга. В каждом регионе есть руководитель, который имеет достаточно большую свободу действий в принятии решений касаемо его территории. Он прекрасно знает особенности своего региона и может оперативно принимать стратегические решения в той или иной ситуации. Собственники компании не принимают никакого управленческого участия в операционной деятельности магазинов или компаний в целом. У нас нет централизованного органа, отдела или человека, который владеет информацией по всей компании. Наверное, если сравнивать нас с общепринятым подходом и стратегией других розничных сетей, то мы, как всегда, выбиваемся из общей массы, но результаты сети как раз говорят о работоспособности и эффективности такой модели управления».

Не согласует топ-менеджмент между собой даже маркетинговые акции и закупки. «Системного маркетинга в компании нет, мы этим особо не занимаемся, основной источник трафика — сарафанное радио, но, если говорить об информации для наших покупателей, у каждого магазина есть возможность развивать его так, как он считает нужным. Например, практически у каждого есть свои соцсети, группы в мессенджерах, каждый разрабатывает и внедряет свое видение акций и рекламных мероприятий для привлечения трафика», — рассказала Захаренко.

Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор»
Общество
Фото:Евгений Мессман / ТАСС

Елена Захаренко работает в компании практически с основания, с 2010-го. Она вспоминает, что, когда пришла в «Светофор», решение о такой модели управления и организации бизнеса — децентрализации — уже работало.

Роль акционеров топ-менеджер описывает следующим образом: «В свое время, когда открывались первые магазины, собственники донесли свою концепцию, видение «Светофора». Спустя несколько лет это продолжило развиваться уже в автономном режиме, и мы все просто придерживаемся той концепции».

Чем еще занимается семья Шнайдер

Кроме «Светофора» семья развивает проект «гипермаркетов низких цен» «Маяк» (от «Светофора» отличается бóльшим размером, до 10 тыс. кв. м). С 2017-го магазины «Светофора» работают в Казахстане, Белоруссии и даже в странах ЕС. Для зарубежных рынков компания в том числе использует бренды Mere и MyPrice. Как указывало польское издание WP Finanse, Сергей Шнайдер в Национальном судебном реестре Польши числился как гражданин Гренады и налоговый резидент Венгрии. В 2021-м семья впервые вошла в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes с оценкой состояния $650 млн. Сейчас состояние Сергея Шнайдера уже достигло отметки $1,4 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

В МИД назвали преждевременным «строить далеко идущие прогнозы» после переговоров c США

Журналист сообщил о печальном состоянии Шумахера

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

Какую книгу принес на суд задержанный миллиардер Вадим Мошкович

Россия передала Украине пятерых детей

Россия обсуждает с китайскими властями взаимное признание водительских прав

Россияне погибли на «туристической подлодке» в Красном море

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В России предложили ужесточить требования к такси

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
«Светофор»
Материалы по теме
Россельхознадзор назвал сеть «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата
Бизнес
«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 90,54 (-1,46) Инвестиции, 09:30 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 83,83 (-0,37) Инвестиции, 09:30
«Аэрофлот» заявил, что рейсы в Таиланд выполняются штатноОбщество, 12:01
Новые кадры обрушения многоэтажки в Бангкоке из-за землетрясенияОбщество, 11:58
В посольстве России прокомментировали данные о пострадавших в МьянмеОбщество, 11:57
У готовившего теракт в Москве нашли самодельную бомбу с 5 кг взрывчаткиПолитика, 11:52
Минобороны заявило, что ГИС «Суджа» уничтожена из-за удара ВСУПолитика, 11:47
Акции СПБ Биржи за два дня упали на 22%Инвестиции, 11:44
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кокорин ответил на вопрос о получении второго гражданстваСпорт, 11:38
Апелляция отменила победу инвестора против ВТБ по делу о маржин-коллеИнвестиции, 11:37
Путин напомнил Джонсону об атомных подлодках РоссииПолитика, 11:34
Тайцев предупредили о риске афтершоков после землетрясенияОбщество, 11:30
Бизнес по наследству: что нужно обсудить до того, как станет поздноPro, 11:29
Курс биткоина вернулся к $85 тыс. Что произошло на крипторынкеКрипто, 11:21
Шеф Ивлев решил получить знак для алкоголя «Когда вместе, тогда вкусно»Вино, 11:20