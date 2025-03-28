Со 2 апреля начнется новая волна проверок в магазинах «Светофор»

Сеть «Светофор» готовится к новой волне проверок всех ее магазинов в Москве и Московской области со стороны Россельхознадзора. После предыдущей, прошедшей по всей стране этой зимой, была остановлена работа 76 торговых точек

Елена Захаренко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Со 2 по 16 апреля пройдет очередная проверка Россельхознадзора, которая коснется всех торговых точек сети «Светофор» в Москве и Московской области. Об этом в интервью РБК рассказала Елена Захаренко, которая сейчас возглавляет сеть дискаунтеров в Центральном федеральном округе.

Сеть «Светофор», которая сейчас насчитывает порядка 2,7 тыс магазинов в 85 регионах, появилась в 2009 году в Красноярске. Бизнес-модель — жесткий дискаунтер с экономией на всем: торговля с паллет и небольшим ассортиментом, что обеспечивает быстрый оборот и возможность держать цены ниже конкурентов. Основателям — Сергею Шнайдеру, его брату Андрею, а также их родителям Ивану и Валентине — принадлежат доли в десятках юрлиц, которые занимаются развитием ретейлера. В 2021-м семья впервые вошла в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes, с оценкой состояния $650 млн. Сейчас состояние Сергея Шнайдера уже достигло отметки $1,4 млрд.

С декабря 2024-го по весну 2025-го, в сети «Светофор» прошли проверки по всех ее магазинах по стране (всего их примерно 2,7 тыс). По итогам, в торговых точках были обнаружены грубые нарушения требований техрегламентов и ветеринарного законодательства, сообщал Россельхознадзор. Больше всего несоответствий выявили по результатам проверки молочной и мясной продукции, представленной на полках магазинов. «Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции», — указывало ведомство.

Наряду с Россельхознадзором проверку «Светофора» организовал и Роспотребнадзор. Ревизии проводились с 10 по 30 января, они затронули 1485 торговых точек ретейлера. По итогам проверок было составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму более 1,2 млн руб.

Как рассказала Захаренко, по итогам зимних проверок была остановлена работа 76 магазинов, «больше всего пострадала сама Москва». На текущий момент по-прежнему закрыто 20 торговых точек. «В общей массе действующих магазинов количество закрытых торговых точек никак не сказывается на стабильности положения компании на рынке. И те потери, которые есть, они также не влияют на жизнедеятельность», — рассказывает топ-менеджер.

По ее словам, ситуацией с закрытием пытались воспользоваться конкуренты: «В некоторых регионах у нас бывали ситуации, когда конкуренты обращались к собственникам наших помещений, говорили, что у них есть «достоверная информация с самого верха», что «Светофоры» скоро закроются. И предлагали заключить с ними договоры аренды на наши помещения. Мы сообщили арендодателям, что компания продолжает работать в прежнем режиме и выполнять свои обязательства».

Проверки в сети проходят теперь практически регулярно: «В некоторых регионах и Роспотребнадзор, и Россельхознадзор начали заходить с проверками по второму, третьему и даже четвертому кругу».

РБК направил запрос в Россельхознадзор.