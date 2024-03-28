Mercedes признали ответственной за занижение показателей выхлопных газов
Концерн Mercedes-Benz Group несет ответственность за установку устройств по занижению показателей выбросов выхлопных газов в некоторых автомобилях, пишет Bloomberg со ссылкой на решение суда в немецком Штутгарте.
По данным агентства, речь идет о моделях автомобилей Mercedes GLC и GLK-классов. Иск был подан три года назад крупнейшей германской организацией по защите прав потребителей Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), к которой присоединились 2,5 тыс. человек. По их мнению, производитель автомобилей манипулировал показателями дизельных двигателей для нарушения требований к выбросам. Для того чтобы получить компенсации, водители должны подать в суд индивидуально, пишет Bloomberg.
В Mercedes сообщили агентству, что намерены обжаловать решение суда. «Компания и ее сотрудники действовали должным образом», — говорится в сообщении концерна.
Суд в Штутгарте удовлетворил иск в отношении моделей Mercedes, которые должны были соответствовать стандартам Евро-6. По более старым транспортным средствам заявления были оставлены без рассмотрения, пишет Bloomberg.
По данным агентства, этот судебный процесс похож на разбирательство VZBV с Volkswagen AG в 2020 году, которое закончилось выплатами потребителям в размере €830 млн ($895 млн).
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