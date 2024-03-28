Mercedes признали ответственной за занижение показателей выхлопных газов

Mercedes-Benz Group занижала показатели выбросов выхлопных газов в моделях автомобилей GLC и GLK-классов, признал суд в Германии. С иском к компании три года назад обратилась организация по защите прав потребителей VZBV

Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press

Концерн Mercedes-Benz Group несет ответственность за установку устройств по занижению показателей выбросов выхлопных газов в некоторых автомобилях, пишет Bloomberg со ссылкой на решение суда в немецком Штутгарте.

По данным агентства, речь идет о моделях автомобилей Mercedes GLC и GLK-классов. Иск был подан три года назад крупнейшей германской организацией по защите прав потребителей Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), к которой присоединились 2,5 тыс. человек. По их мнению, производитель автомобилей манипулировал показателями дизельных двигателей для нарушения требований к выбросам. Для того чтобы получить компенсации, водители должны подать в суд индивидуально, пишет Bloomberg.

В Mercedes сообщили агентству, что намерены обжаловать решение суда. «Компания и ее сотрудники действовали должным образом», — говорится в сообщении концерна.

В 2009 году в Евросоюзе был введен стандарт Евро-5, который предполагал нормы по выбросам для всех производимых автомобилей: СН — до 0,05 г/км, CO — до 0,8 г/км и NOy — до 0,06 г/км. С 2014 года он был обновлен на Евро-6, согласно которому выбросы углекислого газа не должны превышать 130 граммов на километр пути.

Суд в Штутгарте удовлетворил иск в отношении моделей Mercedes, которые должны были соответствовать стандартам Евро-6. По более старым транспортным средствам заявления были оставлены без рассмотрения, пишет Bloomberg.

По данным агентства, этот судебный процесс похож на разбирательство VZBV с Volkswagen AG в 2020 году, которое закончилось выплатами потребителям в размере €830 млн ($895 млн).