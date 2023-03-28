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Крупнейшая грузовая компания России возобновит полеты после года простоя

AirBridgeCargo вернется к полетам на грузовых самолетах Ил-96 спустя год простоя
Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo возобновит полеты, используя самолеты Ил-96. Год назад она прекратила летать из-за закрытия привычных международных рынков и наличия только иностранных самолетов в парке
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Крупнейшая грузовая авиакомпания России — перевозчик AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр») планирует возобновить полеты на самолетах Ил-96. Об этом РБК рассказали два источника, близких к группе «Волга-Днепр», и источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В середине марта «Волга-Днепр» также разместила вакансии для специалистов по Ил-96-400Т для работы в Москве и Ульяновске.

Сейчас парк AirBridgeCargo состоит из 17 самолетов Boeing 747 и одного Boeing 777. На российских самолетах до сих пор она не летала. Авиакомпания остановила полеты в марте 2022 года из-за международных санкций, введенных в ответ на проведение специальной военной операции на Украине. По данным Росавиации, до начала специальной военной операции на Украине AirBridgeCargo занимала 42% российского рынка авиационных грузоперевозок. После того как под персональные британские санкции попал основатель «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, он передал контроль над группой менеджменту. Однако сама AirBridgeCargo на 75% принадлежит Исайкину, следует из ЕГРЮЛ.

РБК направил запросы в пресс-службы группы «Волга-Днепр», ОАК и Минпромторга.

В телеграм-каналах появились фотографии первого Ил-96-400Т в окраске AirBridgeCargo, предположительно сделанные на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО; входит в периметр ОАК). При этом на снимках лайнер с регистрационным номером RA-96103 не оснащен двигателями и стабилизатором. Эту машину ранее эксплуатировала воронежская компания «Полет», обанкротившаяся в 2016 году. Группа «Волга-Днепр» рассчитывает получить еще один лайнер из парка этого перевозчика — Ил-96-400Т (RA-96101), утверждают собеседники РБК.

Осенью 2022 года стало известно, что Минпромторг и ОАК планируют отремонтировать и вернуть в эксплуатацию 11 самолетов российского производства за 15,4 млрд руб. Среди машин назывались два Ил-96-400Т, а в качестве ее потенциальных эксплуатантов — в том числе группа «Волга-Днепр». «Волга-Днепр» за много лет до санкций уже проявляла интерес к Ил-96-400Т. Еще в 2005 году компания договорилась о лизинге двух таких машин, но контракт так и не был реализован.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Волга-Днепр Ил-96-400 Ил-96 груз гражданская авиация
АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР
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