Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

Акции восьми компаний продавались в два этапа на суммы $6,6 млрд и $3,9 млрд. CNBC сообщает, что за продажей мог стоять семейный инвестиционный фонд Archegos Capital Management

Goldman Sachs распродал в пятницу, 26 марта, акций на сумму $10,5 млрд в результате крупных пакетных сделок, сообщил Bloomberg.

Банк продал ценные бумаги компаний Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group и Vipshop Holdings Ltd. на сумму $6,6 млрд до того, как открылись американские рынки, пишет агентство со ссылкой на клиентскую рассылку Goldman Sachs.

После этого банк продал акций ViacomCBS Inc., Discovery Inc., Farfetch Ltd., iQiyi Inc. и GSX Techedu Inc. на сумму $3,9 млрд.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что большей частью предложений управлял Morgan Stanley от имени одного или нескольких акционеров, чье имя не раскрывается. Сумма отдельных сделок доходила до $1 млрд, посчитало агентство.