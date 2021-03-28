Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Саакашвили предложил властям Грузии разрешить ему приехать на сутки Политика, 10:11 Напишите свой некролог: основатель Rakuten — о поиске себя Pro, 10:10 ЦБ отменит часть введенных из-за пандемии послаблений Финансы, 10:07 «Нас понимают в любой точке мира». Как создавался маркетплейс ZELWIN Крипто, 10:03 Десять инновационных технологий, которые изменят нашу жизнь Экономика инноваций, 10:00  Обратная сторона индустрии красоты: как создают средства ухода за кожей РБК и L’Oreal Paris, 09:49 Ментально богатые: как забота о здоровье работников стала огромным рынком Pro, 09:32 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта Общество, 09:13 Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Мексике Общество, 09:01 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 09:00 «Дочка» «Ростеха» приобрела долю в мусорной компании Игоря Чайки Бизнес, 09:00 Ричард Флорида — РБК Pro: «Никакой смерти Кремниевой долины не будет» Pro, 08:48 Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд Бизнес, 08:45 Посольство России выпустило предостережение после взрыва в Индонезии Общество, 08:38
Бизнес ,  
0 

Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

Акции восьми компаний продавались в два этапа на суммы $6,6 млрд и $3,9 млрд. CNBC сообщает, что за продажей мог стоять семейный инвестиционный фонд Archegos Capital Management
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Goldman Sachs распродал в пятницу, 26 марта, акций на сумму $10,5 млрд в результате крупных пакетных сделок, сообщил Bloomberg.

Банк продал ценные бумаги компаний Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group и Vipshop Holdings Ltd. на сумму $6,6 млрд до того, как открылись американские рынки, пишет агентство со ссылкой на клиентскую рассылку Goldman Sachs.

После этого банк продал акций ViacomCBS Inc., Discovery Inc., Farfetch Ltd., iQiyi Inc. и GSX Techedu Inc. на сумму $3,9 млрд.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что большей частью предложений управлял Morgan Stanley от имени одного или нескольких акционеров, чье имя не раскрывается. Сумма отдельных сделок доходила до $1 млрд, посчитало агентство.

Созданная россиянами ИТ-компания проведет IPO минимум на $235 млн
Технологии и медиа
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Продажа акций вызвала колебания цены каждой ценной бумаги, участвовавшей в крупных сделках. Это вызвало беспокойство у трейдеров и спровоцировало разговоры о том, что у какого-то хедж-фонда или семейного офиса возникли проблемы, заставившие их продавать акции.

Распродажа ценных бумаг заставила подешеветь акции крупных китайских и американских компаний, включая Alibaba Group Holding Ltd. и NetEase Inc., однако позже рынок восстановился.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Лого за $35: как Nike нашел свое «лицо» — знаменитую галочку-свуш Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса

Как пишет CNBC со ссылкой на источник, за продажей акций может стоять семейный инвестиционный офис Archegos Capital Management. Он был основан бывшим аналитиком Tiger Management Биллом Хвангом. Компания утверждает, что специализируется на инвестициях в акционерный капитал в первую очередь в США, Китае, Японии, Корее и Европе.

Автор
Мария Лисицына
Goldman Sachs продажа акций
Материалы по теме
Тиньков продал Baring Vostok и Goldman Sachs долю в маркетплейсе
Финансы
Goldman Sachs предсказал убытки банков ЕС в €30 млрд из-за коронавируса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter