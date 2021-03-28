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«Дочка» «Ростеха» приобрела долю в мусорной компании Игоря Чайки

Она стала совладельцем «Национальной экологической корпорации». Ранее компания полностью принадлежала «Промышленному экологическому оператору» Игоря Чайки, Александра Пономарева и брата экс-президента Молдавии
Игорь Чайка
Игорь Чайка (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — АО «Корпорация «Росхимзащита» — приобрела 33,4% в ООО «Национальная экологическая корпорация» (ООО «НЭК»), следует из данных СПАРК.

До этого ООО «НЭК» полностью принадлежало ООО «Промышленный экологический оператор». Совладельцы этой компании — сын бывшего генпрокурора России, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Игорь (40%) и младший брат бывшего президента Молдавии Александр Додон (10%). Оставшиеся 50% принадлежат бизнес-партнеру Игоря Чайки Александру Пономареву. Основным видом деятельности компании заявлен «сбор неопасных отходов».

ПЭО — не первый совместный проект Чайки, Додона и Пономарева. Ранее Чайка и Пономарев создали строительную компанию ООО «Архплей Девелопмент», в капитал которой с миноритарной долей позже также вошел Додон.

РБК направил запрос представителю «Ростеха» и представителю Чайки.

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Бизнес
Игорь Чайка

Основной бизнес Игоря Чайки связан с мусором — он владеет одним из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия». Этот оператор оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Северо-Восточном и Восточном административных округах Москвы и Ногинской зоне Московской области, а также на территориях Ярославской области, Тулы и ряда районов Тульской и Владимирской областей. Общее число жителей, обслуживаемых ООО «Хартия», — более 6,8 млн человек.

Помимо этого, Игорь Чайка курирует работу Российско-молдавского экономического совета и является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.

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