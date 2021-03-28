«Дочка» «Ростеха» приобрела долю в мусорной компании Игоря Чайки

Основной бизнес Игоря Чайки связан с мусором — он владеет одним из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия». Этот оператор оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Северо-Восточном и Восточном административных округах Москвы и Ногинской зоне Московской области, а также на территориях Ярославской области, Тулы и ряда районов Тульской и Владимирской областей. Общее число жителей, обслуживаемых ООО «Хартия», — более 6,8 млн человек.

Помимо этого, Игорь Чайка курирует работу Российско-молдавского экономического совета и является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.