«Дочка» «Ростеха» приобрела долю в мусорной компании Игоря Чайки
Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — АО «Корпорация «Росхимзащита» — приобрела 33,4% в ООО «Национальная экологическая корпорация» (ООО «НЭК»), следует из данных СПАРК.
До этого ООО «НЭК» полностью принадлежало ООО «Промышленный экологический оператор». Совладельцы этой компании — сын бывшего генпрокурора России, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Игорь (40%) и младший брат бывшего президента Молдавии Александр Додон (10%). Оставшиеся 50% принадлежат бизнес-партнеру Игоря Чайки Александру Пономареву. Основным видом деятельности компании заявлен «сбор неопасных отходов».
ПЭО — не первый совместный проект Чайки, Додона и Пономарева. Ранее Чайка и Пономарев создали строительную компанию ООО «Архплей Девелопмент», в капитал которой с миноритарной долей позже также вошел Додон.
РБК направил запрос представителю «Ростеха» и представителю Чайки.