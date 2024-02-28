В США сильно вырос порог для попадания в категорию свербогатых
В 2024 году, чтобы попасть в 1% сверхбогатых жителей США, нужно по меньшей мере $5,8 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет экспертов Knight Frank. Это почти на 12% больше, чем годом ранее.
Это не рекордный показатель: в Монако, которое занимает первое место, для попадания в самый обеспеченный 1% нужно $12,8 млн, что на 3,2% больше, чем в 2023-м. Следом идут Люксембург и Швейцария, где потребуется $10,8 млн и $8,5 млн соответственно. Соединенные Штаты занимают четвертую строку.
В топ-10 стран по самому высокому порогу богатства в мире вошли также:
- Сингапур — $5,2 млн;
- Швеция — $4,8 млн;
- Австралия — $4,7 млн;
- Новая Зеландия — $4,6 млн;
- Ирландия — $4,3 млн;
- Германия — $3,4 млн.
Суммы зависят от уровня развития экономики и благосостояния жителей. Результаты исследования Knight Frank показывают, как восстановление рынков в США и других странах Запада увеличивает разрыв между богатыми и бедными странами. По данным Всемирного банка, ВВП Монако составляет примерно $240 тыс. на душу населения в год, это более чем в 900 раз выше, чем в Бурунди в Восточной Африке.
Военные действия между Россией и Украиной нанесли ущерб мировой экономике, которая и так пострадала от пандемии (по оценке Института немецкой экономики, в 2022 году мировая экономика потеряла $1,6 трлн); цены на энергоносители и продукты резко выросли, пишет Bloomberg. Последствия ощутили во всем мире, но сильнее всего пострадали бедные страны.
В то же время, по данным Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние 500 богатейших людей мира в 2023 году увеличилось на $1,5 трлн, больше всех, $95,4 млрд, заработал Илон Маск.
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