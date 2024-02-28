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Производитель «Лыхны» и «Псоу» приостановил работу из-за нового акциза

Производитель абхазских «Лыхны» и «Псоу» приостановил работу из-за нового акциза
В Абхазии с января введен новый акцизный налог на виноматериал — 30%. На этом фоне Сухумский винзавод приостановил работу — акциз повысил стоимость продукции, дистрибьюторы не хотят продавать ее по новым ценам
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Сухумский винзавод, выпускающий вина «Лыхны», «Псоу», «Апсны», «Чегем» и другие, не работает уже более месяца из-за нового акцизного налога, сообщил «Апсныпресс» главный винодел ООО «Вина и воды Абхазии», которая владеет заводом, Валерий Авидзба.

«Кабинет министров принял решение об обложении виноматериалов, ввозимых в республику, 30-процентным акцизным налогом. Это тяжелым бременем ложится на производство, существенно увеличивает себестоимость нашей продукции», — сказал Авидзба.

Дистрибьюторы сообщили винзаводу, что если он повысит цены, то они не смогут продавать его вина. Поэтому пока предприятие приостановило работу. По словам Авидзбы, его руководство находится в контакте с правительством, чтобы решить возникшую проблему.

В 2024 году исполняется сто лет с момента появления винзавода в Сухуме. Это крупнейший экспортер вин Абхазии на российский рынок. На заводе работают около 260 человек, не считая тех, кто занят сельскохозяйственными работами.

Помимо тихих вин, завод выпускает коньяки «Абхазия» и «Айнар», игристые вина и чачу.

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Фото:Patrick Seeger / DPA / ТАСС

Закон «Об акцизах» стал действовать в Абхазии с 1 января этого года. Подакцизными товарами признали алкогольную и табачную продукцию, в том числе вейпы и электронные сигареты, жидкости для них, а также ювелирные изделия.

Акциз за ввозимую алкогольную продукцию (в тексте закона не сказано, что виноматериал попадает в эту категорию) составляет 30%, если крепость напитков более 9% или если это пиво. Для менее крепких он равен 10% (столько же для игристых вин), для вин — 9%, для сидра — 8%. Введены и акцизы за реализацию такой продукции — например, для напитков крепостью более 9% акциз — 20%, для вин — 6%, для некрепкого пива — 5%.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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