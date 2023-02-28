Наставник для старта: как малому бизнесу начать торговлю на маркетплейсах

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Общий объем российского рынка интернет-торговли в прошлом году вырос на 30% и достиг 4,98 трлн руб., подсчитали эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших игроков отрасли в стране). В текущем году рынок интернет-ретейла в России может увеличиться еще на 25–30% и достичь 6,3–6,6 трлн руб., прогнозируют эксперты АКИТ. На фоне роста объемов онлайн-торговли Минэкономразвития расширило меры поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», запустив совместно с одним из крупнейших маркетплейсов Ozon новую программу. Через центры «Мой бизнес» предприниматели получают персональную помощь наставников для старта продаж на маркетплейсе и бонусные баллы для продвижения товаров. Рассказываем, как работает новая мера, как ее получить и какие возможности она открывает малому бизнесу.

«С 2020 года наблюдается активный рост числа создаваемых компаний МСП (малого и среднего предпринимательства) в торговле онлайн, основными причинами которого являются ковидные ограничения и невозможность осуществлять деятельность в сфере торговли в офлайн-режиме», — говорит замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. В прошлом году, по ее словам, рост числа субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в сфере онлайн-ретейла, составил 1300% по сравнению с 2019-м.

Электронная коммерция (или e-commerce) очень быстро растет, добавляет управляющий директор Ozon Сергей Беляков. В прошлом году на площадку пришли 90 тыс. новых продавцов из числа представителей малого и среднего бизнеса, уточнил он. В целом более 80% предпринимателей на платформе — представители МСБ.

Трудности при выходе на маркетплейсы

По мнению представителей Минэкономразвития, ряд предпринимателей, когда их бизнес еще находится в стадии роста, сосредоточены на внутренних процессах — производственных, управленческих или кадровых. И зачастую у них просто не хватает времени и компетенций, чтобы профессионально и систематически заниматься расширением каналов продаж или изучением нюансов работы на разных платформах.

«Самая большая проблема, особенно малого бизнеса, — это нехватка времени и рук, — соглашается предприниматель из Тюмени, производитель бижутерии ручной работы Ирина Хабибулина. — Все самому делать не получается. При этом у меня есть помощники, но все равно ресурсов не хватает».

Беляков из Ozon добавляет, что есть две основные категории сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели при выходе на маркетплейсы. К первой он относит незнание, как реально работает платформа, что снижает эффект от первого размещения, а ко второй — неумение продвигать свой товар: «Совместная программа с Минэкономразвития помогает набираться этими знаниями, чтобы понять, как работает эта платформа и что является фактором успеха».

Как начать продавать

Стоит отметить, что новая программа поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» доступна лишь для новичков — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые ранее не продавали товары на маркетплейсе. Для участия необходимо подать заявку в одном из центров «Мой бизнес».

Участники программы получают персонального менеджера для решения всех вопросов до первой продажи. Эксперты маркетплейса не только помогут разобраться, как работает платформа, но и расскажут, как оформить привлекательные карточки товаров и запустить рекламную кампанию. «Основная задача прикрепленных менеджеров — сопровождение и вывод на первые продажи. Чтобы была возможность наработать какой-то опыт, задать вопросы, проанализировать возможные ошибки», — объясняет Илюшникова из Минэкономразвития.

Кроме того, участвующие в программе предприниматели получают 5 тыс. бонусных баллов (1 балл = 1 руб.), которые можно потратить на продвижение своих товаров на платформе. Баллы в рамках программы суммируются с 18 тыс. приветственных баллов, доступных автоматически для новых продавцов при регистрации на маркетплейсе c 25 января текущего года.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно соответствовать нескольким требованиям:

не быть текущим продавцом на Ozon,

иметь статус субъекта МСП,

обратиться в центр «Мой бизнес» в своем регионе и оставить заявку на участие в программе.

Помимо персонального менеджера и бонусных баллов на продвижение товара, предусмотренных по новой федеральной программе, центры «Мой бизнес» в регионах разрабатывают и предлагают свои дополнительные меры, помогающие предпринимателям выходить на маркетплейсы. Такие меры могут включать:

cбор и подготовку документов для подачи на сотрудничество с маркетплейсом,

cопровождение заключения договора с маркетплейсом,

регистрацию личного кабинета,

загрузку бренда (карточки товаров, сертификатов, описания товаров, прайс-лист и т.д.),

сопровождение до первой поставки товара на склады маркетплейса и др.

«Чтобы разместить предпринимателя на маркетплейсе, мы помогаем ему со сбором документов, прохождением этапов согласования, регистрируем личный кабинет предпринимателя, адаптируем его под фирменный стиль компании. Также мы работаем с ассортиментом, настройкой цен и скидок на первом этапе. И конечно же, создаем карточки товаров, используя профессиональную фотосъемку», — рассказала директор департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития Тульской области Светлана Квасова.

Что такое центры «Мой бизнес» Центры «Мой бизнес» создаются и развиваются благодаря федеральному проекту «Предакселерация» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня такие центры действуют в 84 субъектах России. В формате «одно окно» они предоставляют бизнесу самые разные услуги — от информационно-консультационной до образовательной, финансовой, имущественной поддержки. Услугами и мерами поддержки в центрах «Мой бизнес» в прошлом году воспользовались более 370 тыс. человек.

Опыт предпринимателей

«У нас в планах в конце года стоял выход на маркетплейс Ozon. Но мы не знали, с чего начать, как к этому подступиться, — рассказал коммерческий директор компании «Арсенал Холод» из Тульской области Сергей Черкашин. — Обратившись в центр «Мой бизнес», мы получили комплекс услуг: это регистрация на площадке, создание кабинета, 20 карточек товаров, профессиональные фотографии. И самое главное (а у нас довольно узкий сегмент, мы занимаемся холодильных оборудованием), это аналитика, данные по тому, что может быть интересно покупателям на маркетплейсе из нашего перечня товаров. Буквально вчера мы выставили товары на продажу. И вчера, и сегодня у нас уже три продажи по нашему узкому сегменту. Я этому приятно удивлен. Будем действовать дальше».

Не надо долго собирать бумаги и ждать месяцами, когда тебе помогут, поделилась своим опытом обращения в региональный центр «Мой бизнес» производитель из Тюмени Хабибулина. По ее словам, от заявки до оказания меры поддержки прошло около двух недель.

«У меня уже был опыт выхода на Wildberries. Я знала, как это сложно. Тогда мне приходилось самой изучать информацию, брать какие-то консультации. В этот раз мне понадобились две большие консультации, мы занимались по несколько часов. Но это было бесплатно, достаточно быстро, и со мной общался человек-практик», — рассказала предпринимательница. По ее словам, важно, что помимо помощи в регистрации на маркетплейсе и оформлении карточек товаров менеджер консультирует относительно продвижения и практики продаж. «Выйти на какую-то площадку сейчас не сложно; сложно получить продажи, потому что конкуренция большая», — замечает Хабибулина.