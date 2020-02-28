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«Сахалин-2» проведет самый масштабный в своей истории ремонт

Первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» проведет крупнейший в своей истории ремонт, из-за чего на месяц будут остановлены обе его линии. Этот завод был построен в 2009 году
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Платформа «Лунская-А» проекта «Сахалин-2» (Фото: gazprom.ru)

Летом 2020 года компания Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2»), производящая 11,4 млн т сжиженного природного газа (СПГ), планово остановит обе линии СПГ-завода. Об этом сообщил в интервью корпоративной газете «Вести Сахалин Энерджи» директор по производству компании Оле Мыклестад (его цитирует «Интерфакс»). В понедельник, 2 марта, пройдет пресс-конференция, на которой будут даны ответы на вопрос об этом ремонте, сообщили РБК в пресс-службе Sakhalin Energy. 

«Плановый останов 2020 года — самый крупный в истории компании: две технологические линии будут остановлены чуть более чем на 30 дней. Мы начали заранее планировать и закупать необходимые материалы, чтобы доставить их на производственные площадки к началу работ», — сказал Мыклестад.

По его словам, подобные ремонтные работы означают «полную остановку производства» для всей газовой цепочки проекта, которая включает морскую платформу «Лунская-А», объединенный береговой технологический комплекс, трубопроводную систему и производственный комплекс «Пригородное».

В ходе ремонта на СПГ-заводе будут проведены модернизация одного из основных компрессоров, ремонт газовых турбин, модернизация системы противоаварийной защиты и замена отгрузочных рукавов на терминале отгрузки газа. «Это те действия, которые потребуют временной остановки двух технологических линий», — пояснил начальник департамента инженерного обеспечения и технического обслуживания Sakhalin Energy Евгений Удовенко.

Sakhalin Energy ведет добычу на Пильтун-Астохском и Лунском месторождениях на северо-восточном шельфе острова Сахалин. «Газпрому» принадлежит 50% Sakhalin Energy, остальные акции у нидерландской Royal Dutch Shell (27,5%) и японских Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Компания работает на основе соглашения о разделе продукции (СРП), которое было подписано между Sakhalin Energy и Российской Федерацией (в лице федерального правительства и администрации Сахалинской области) в июне 1994 года и стало первым СРП в России. СПГ-завод начал работу в 2009-м.

В 2018 году доля сахалинского СПГ, производство которого составило 11,41 млн т, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по оценке Sakhalin Energy, достигла 4,8%, на мировом рынке — 3,6%.

Второй СПГ-завод в России «Ямал СПГ» в 2017 году построила компания НОВАТЭК с партнерами, в конце позапрошлого года была достроена третья очередь, увеличившая его проектную мощность до 16,5 млн т СПГ. По итогам прошлого года года «Ямал СПГ» произвел 18,4 млн т, что на 11% больше его проектной мощности. «16,5 млн т — это номинальная мощность работы оборудования завода «Ямал СПГ», фактическая часто превышает это значение. Пример — завод ТАНЕКО «Татнефти», который также производит больше, чем его проектная мощность», — говорил РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, НОВАТЭКу помогает холодная погода на Ямале: СПГ-завод работает как холодильник, то есть в мороз можно производить больше.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Газпром»
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