СМИ узнали о планах «Дом.РФ» покрыть спрос на все лифты в России

Госкомпания увеличивает мощности существующего завода, планирует построить новый, а также приобрела права требования к Карачаровскому механическому заводу и «Сиблифту». В будущем «Дом.РФ» может полностью покрыть потребности рынка

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Дом.РФ» планирует расширять лифтовое производство, которое по завершении этого процесса может покрыть всю потребность российского рынка в лифтах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей госкомпании и ее документы.

В настоящее время идет модернизация крупнейшего в России Щербинского лифтового завода (ЩЛЗ), который входит в «Дом.РФ». После модернизации он сможет увеличить производительность с 8,4 тыс. (в 2019 году) до 14 тыс. лифтов, сообщает издание.

Кроме того, в госкомпании обсуждают возможное строительство нового завода. Об этом говорится в письме, направленном гендиректором ЩЛЗ Антоном Артемьевым в Роспотребнадзор. На базе нового завода, который может разместиться в Новой Москве, будет осуществляться отдельное производство, но под брендом ЩЛЗ. Его площадь составит около 88,5 тыс. кв. м, а на территории предприятия «Дом.РФ» планирует разместить самую высокую в России башню для испытания новых лифтов (135 м). Мощность завода может составить 40 тыс. лифтов в год.

В начале 2020 года к дочерним структурами «Дом.РФ» перешли также права требования к Карачаровскому механическому заводу (КМЗ, второй по величине производитель лифтов в России) и «Сиблифту». Издание сообщает, что долги первого составляют 5,2 млрд руб., второго — 2 млрд руб.