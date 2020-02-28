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СМИ узнали о планах «Дом.РФ» покрыть спрос на все лифты в России

Госкомпания увеличивает мощности существующего завода, планирует построить новый, а также приобрела права требования к Карачаровскому механическому заводу и «Сиблифту». В будущем «Дом.РФ» может полностью покрыть потребности рынка
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Дом.РФ» планирует расширять лифтовое производство, которое по завершении этого процесса может покрыть всю потребность российского рынка в лифтах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей госкомпании и ее документы.

В настоящее время идет модернизация крупнейшего в России Щербинского лифтового завода (ЩЛЗ), который входит в «Дом.РФ». После модернизации он сможет увеличить производительность с 8,4 тыс. (в 2019 году) до 14 тыс. лифтов, сообщает издание.

Кроме того, в госкомпании обсуждают возможное строительство нового завода. Об этом говорится в письме, направленном гендиректором ЩЛЗ Антоном Артемьевым в Роспотребнадзор. На базе нового завода, который может разместиться в Новой Москве, будет осуществляться отдельное производство, но под брендом ЩЛЗ. Его площадь составит около 88,5 тыс. кв. м, а на территории предприятия «Дом.РФ» планирует разместить самую высокую в России башню для испытания новых лифтов (135 м). Мощность завода может составить 40 тыс. лифтов в год.

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Бизнес

В начале 2020 года к дочерним структурами «Дом.РФ» перешли также права требования к Карачаровскому механическому заводу (КМЗ, второй по величине производитель лифтов в России) и «Сиблифту». Издание сообщает, что долги первого составляют 5,2 млрд руб., второго — 2 млрд руб.

В 2019 года КМЗ выпустил около 5 тыс., а «Сиблифт» — около 1 тыс. лифтов.

По данным «Ведомостей», «Дом.РФ» также рассматривает возможность покупки Серпуховского лифтостроительного завода, мощность которого может составлять 4 тыс. лифтов в год.

По подсчетам издания, если новый завод «Дом.РФ» будет выпускать 40 тыс. лифтов в год, как запланировано, то госкомпания сможет полностью покрыть потребности России в лифтах (емкость рынка в 2019 году составила 48 тыс. лифтов).

Участники рынка критикуют планы «Дом.РФ» консолидировать производство в такое объеме. По словам президента НП «Российское лифтовое объединение» Сергея Чернышева, будущий лифтовый холдинг превысит потребности рынка и уничтожит инвестиции, вложенные за последние десять лет. Более разумным было бы наладить выпуск высокоуровневых компонентов для всех заводов на рынке лифтостроения, которые сейчас в России не производятся, считает генеральный директор челябинского завода «Витчел» Игорь Иванов.

В феврале прошлого года по итогам совещания премьер Дмитрий Медведев дал поручение предусмотреть «мероприятия по консолидации производственных мощностей лифтостроительных предприятий и стимулированию спроса на внутреннем рынке конкурентоспособного российского лифтового оборудования». ВЭБ.РФ  и его дочерняя структура «Дом.РФ» были указаны среди исполнителей поручения. 

Автор: Мария Лисицына
Теги: госкомпания, лифты
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